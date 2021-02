PERN ma wszystkie zgody na budowę rurociągu paliwowego Boronów–Trzebinia

PERN uzyskał ostatnie pozwolenie na budowę rurociągu paliwowego Boronów–Trzebinia. Tym samym, jak podała spółka, zakończył się etap kompletowania zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia tej strategicznej inwestycji, która ma poprawić dostępność paliw dla Aglomeracji Śląskiej.

"Kluczowa dla południa Polski inwestycja - rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia - wchodzi w zasadniczą fazę realizacji. PERN właśnie uzyskał ostatnie dla części liniowej pozwolenie na budowę - w województwie małopolskim i tym samym zakończył etap kompletowania zgód administracyjnych potrzebnych do rozpoczęcia jego budowy" - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.

Jak przypomniał PERN, budowa magistrali Boronów-Trzebinia, liczącej ok. 97 km i będącej przedłużeniem istniejącego już rurociągu, jest elementem realizowanego Programu Megainwestycji.

Spółka podkreśliła, że oddanie do użytku inwestycji pozwoli m.in. na ograniczenie transportu produktów naftowych lokalnymi drogami, co przełoży się na mniejszą liczbę autocystern i w efekcie na mniej spalin i hałasu. "To także większe bezpieczeństwo na drogach, nie tylko dla lokalnych mieszkańców" - zaznaczono w informacji.

PERN zwrócił uwagę, że dodatkową korzyścią z inwestycji jest również zwiększenie budżetu gmin - o 2 proc. podatek roczny od wartości wybudowanej infrastruktury. Jak wspomniała spółka, nowy rurociąg będzie przebiegał przez tereny województwa śląskiego i małopolskiego, w sumie jedenaście miast i gmin.

"Dzięki temu projektowi istniejąca magistrala rurociągowa Płock-Koluszki-Boronów do Terminala Paliw PKN Orlen w Trzebini zostanie przedłużona aż o ok. 97 km. Oznacza to poprawę bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa" - podkreślił PERN. Chodzi m.in. o zaopatrzenie w paliwa płynne Aglomeracji Śląskiej.

Spółka wyjaśniła, iż w zeszłym roku uzyskała decyzje środowiskowe, czyli dokumenty wskazujące, jak należy zaprojektować i zrealizować przedsięwzięcie, aby w jak najmniejszym stopniu ingerować w środowisko naturalne. W tym czasie pozyskano też decyzje lokalizacyjne dla tej inwestycji. "Pozwolenie na budowę to ostatnia decyzja administracyjna, która jest niezbędna do rozpoczęcia i prowadzenia budowy lub wykonywania robót budowlanych. Wydanie pozwoleń na budowę dla części liniowej w województwie śląskim i małopolskim oznacza, że wykonawca inwestycji może przystąpić do prac" - zaznaczył PERN.

Jak zapewniła spółka, przed rozpoczęciem robót, z odpowiednim wyprzedzeniem, każda gmina, na terenie której przebiegać będzie przyszły rurociąg, a także okoliczni mieszkańcy, zostaną o tym poinformowani. "Każdy dostanie zestaw niezbędnych informacji dotyczących podstawowych spraw związanych z projektem" - podał PERN.

Pod koniec stycznia PERN informował o umowie zawartej na wykonywanie budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia z konsorcjum: Przedsiębiorstwo AGAT SA z siedzibą w Koluszkach - lider - oraz ZRUG sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu - partner. Spółka zapowiedziała wówczas, że umowa wejdzie w życie po uzyskaniu niezbędnych zgód korporacyjnych.

Odnosząc się do samego Programu Megainwestycji, w ramach którego zrealizowana zostanie magistrala produktowa Boronów-Trzebinia, PERN podkreślił, że "jego celem jest wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski". Program Megainwestycji to także planowana budowa drugiej nitki naftowego Rurociągu Pomorskiego, kolejnych zbiorników magazynowych w bazach paliw, a także rozbudowa bazy surowcowej w Gdańsku i tamtejszego morskiego Terminala Naftowego.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.