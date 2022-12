PERN planuje dalszą rozbudowę bazy paliw w Dębogórzu

PERN planuje zwiększenie pojemności bazy paliw w Dębogórzu (Pomorskie). Spółka ogłosiła przetarg na wykonanie m.in. prac projektowych w ramach budowy trzech zbiorników o pojemności 50 tys. metrów sześc. każdy przeznaczonych do magazynowania produktów naftowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Oferty w tym postępowaniu, jak podał w ogłoszeniu PERN, można składać do 31 stycznia 2023 r. "Przedmiotowe zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy zbiorników o pojemności 3 x 50 tys. metrów sześc. do magazynowania produktów naftowych III klasy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w bazie paliw nr 21 w Dębogórzu" - przekazała spółka w opublikowanej dokumentacji przetargowej.

PERN zaznaczył, że przedmiotem postępowania jest także dokonanie wszelkich niezbędnych uzgodnień z właściwymi organami administracji i uzyskanie niezbędnych decyzji umożliwiających budowę i użytkowanie nowo wybudowanych zbiorników oraz na zasadach prawa opcji pełnienie nadzoru autorskiego w ramach budowy.

Spółka zwróciła uwagę, iż konieczne będzie zaprojektowanie infrastruktury niezbędnej do wybudowania, uruchomienia i eksploatacji nowych zbiorników magazynowych, w tym np. zaprojektowanie ukształtowania terenu i komunikacji wokół nowo budowanych obiektów, zaprojektowanie dodatkowych rurociągów technologicznych zapewniających podłączenie zbiorników do istniejących układów technologicznych bazy paliw w Dębogórzu oraz zaprojektowanie kanalizacji teletechnicznej i systemu monitoringu wizyjnego.

Według PERN, na działkach objętych zakresem planowanych prac projektowych realizowana jest inwestycja polegająca na budowie dwóch zbiorników o pojemności 32 tys. metrów sześc. każdy do magazynowania produktów naftowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Jak podała spółka, termin oddania tej inwestycji do eksploatacji wyznaczono do 11 września 2023 r.

Wcześniej PERN informował, że rozbudowa pojemności magazynowych na ropę naftową oraz na paliwa to część realizowanego tam sukcesywnie od kilku lat priorytetowego Programu Megainwestycji, na który spółka przeznaczyła dotychczas ponad 1,4 mld zł. Jego celem - jak podkreślano - jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski.

W przypadku bazy paliw w Dębogórzu, gdzie przyjmowane jest paliwo dostarczane statkami przez Morze Bałtyckie - jak informował PERN w połowie roku - oprócz nowych zbiorników prowadzono także modernizację frontu kolejowego, aby poza zwiększeniem zdolności przyjmowania produktów, równocześnie zapewnić tam zwiększone ich wydawanie. Spółka zapowiadała, iż dzięki inwestycjom tym baza zyska możliwość wyprowadzania co najmniej sześciu składów kolejowych dziennie, każdy po 30 cystern, czyli ok. 2 tys. metrów sześc. paliw.

Z końcem lipca PERN informował, że w ciągu ostatnich 6 lat pojemności na paliwa w Polsce zwiększyły się o jedną trzecią, czyli o blisko 0,6 mln metrów sześc., a spółka wybudowała w tym czasie 20 nowych zbiorników - właśnie w lipcu do eksploatacji trafiło siedem z nich, w tym jeden w bazie paliw w Dębogórzu.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw. Spółka dysponuje 19. bazami paliwowymi w całym kraju, których potencjał po rozbudowie wynosi ok. 2,4 mln metrów sześc. produktów naftowych i czterema bazami ropy naftowej o łącznej pojemności ponad 4,1 mln metrów sześć.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl