PERN planuje kolejne instalacje fotowoltaiczne w swych obiektach

PERN ogłosił postępowanie przetargowe na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych w kolejnych obiektach spółki.

Informując w czwartek o przetargu, PERN zwrócił uwagę, iż "zwiększa swoje zaangażowanie w produkcję własnej energii elektrycznej". Spółka przypomniała jednocześnie, iż niedawno zakończyła podobne postępowanie, na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej instalacji fotowoltaicznych, które dotyczyło 9 jej obiektów w różnych lokalizacjach na terenie kraju.

PERN zaznaczył, iż tym razem przetarg dotyczy 20 obiektów. Jak podała spółka, wśród nich są bazy ropy naftowej w Gdańsku i Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem oraz bazy paliw: w Boronowie, Skarżysku Kościelnym, Trzebieży, Jastrowiu, Zamku Bierzgłowskim, Zawadówce, Strzemieszycach, Grabownie Wielkim i Ugoszczy, a także stacje pomp: Zawady, Orzechowo, Kleczew, Tarnowo Podgórne, Łupowo, Pelplin, Łasin, Góry i Rypin.

Jak wspomniano w komunikacie, budowa instalacji fotowoltaicznych to element projektu "PERN producentem zielonej energii", który realizowany jest w ramach strategii spółki na lata 2021-2024. "Spółka przeznaczy na ten cel aż 130 mln zł" - podkreślił PERN.

W informacji o ogłoszonym obecnie postępowaniu przetargowym wyjaśniono, że "zadaniem wykonawcy będzie m.in. opracowanie koncepcji budowy instalacji fotowoltaicznych, w zakresie niezbędnym do uzyskania warunków przyłączenia, opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego, a także opracowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych".

PERN wskazał przy tym, że celem wykonawcy będzie też uzyskanie wymaganych zgód administracyjnych wraz z wykonaniem niezbędnej do tego celu dokumentacji. Według opublikowanego ogłoszenia, oferty można składać do 8 czerwca.

"Po uzyskaniu warunków przyłączenia dla tych obiektów, PERN będzie mógł przystąpić do kolejnego etapu realizacji zadania, czyli opracowania dokumentacji projektowej i przystąpienie do realizacji robót" - zaznaczyła spółka.

Na początku maja PERN rozstrzygnął przetarg na uzyskanie warunków przyłączenia do sieci elektroenergetycznej dla instalacji fotowoltaicznych w 9 swych bazach - są to to baza ropy naftowej w Adamowie przy granicy z Białorusią oraz bazy produktowe - w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej, Woli Rzędzińskiej, Kawicach, Chruścielu, Baryczy, Małaszewiczach i Dębogórzu. Najkorzystniejszą ofertę w tym postępowaniu przedstawiła spółka Columbus Energy, jak podkreślił wówczas PERN, wiodący dostawca usług na rynku nowoczesnej energetyki.

Spółka informowała wcześniej, iż pierwsza instalacja fotowoltaiczna powstała tam, w jednej z baz paliw, w 2020 r. "jako efekt wdrożenia jednej z prac dyplomowych przygotowanych przez zespół pracowników PERN w ramach organizowanej przez spółkę Akademii Menedżera", a "sukces pierwszego projektu był motorem do tworzenia kolejnych".

W marcu PERN zapowiedział, że do końca roku zamierza uruchomić na dachu budynku zarządu spółki w Płocku oraz na terenach wokół niego instalacje fotowoltaiczne, które będą generowały zieloną energię na potrzeby biurowca.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftowa do rafinerii PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl