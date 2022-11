PERN planuje remont trzcinowych poletek hydrobotanicznych w jednej ze swych baz paliw

PERN zamierza przeprowadzić remont trzcinowych poletek hydrobotanicznych w oczyszczalni przemysłowej w bazie paliw w Koluszkach, aby przywrócić ich pełną funkcjonalność. Spółka ogłosiła postępowanie w tej sprawie. Jak podano w ogłoszeniu, oferty można zgłaszać do 24 listopada.

"Celem zadania jest wykonanie remontu poletek hydrobotanicznych w celu przywrócenia ich do stanu pełnej funkcjonalności" - poinformował PERN w opublikowanej dokumentacji postępowania, dotyczącego oczyszczalni ścieków przemysłowych w bazie paliw w Koluszkach.

PERN wyjaśnił, że znajdująca się tam oczyszczalnia posiada system oczyszczania ścieków, którego jednym z elementów są złoża filtracyjne, w postaci poletek hydrobotanicznych porośniętych trzciną - są to cztery poletka o wymiarach 32 x 11 metrów każde.

Spółka podkreśliła, że "poletka pracują w obecnej formie nieprzerwanie od 20 lat, dlatego uległy procesowi niemal całkowitej kolmatacji, która uniemożliwia prawidłowe oczyszczanie ścieków i ich odpływ do odbiornika".

Jak podał PERN, zakres zadania objętego postępowaniem obejmuje wykonanie prac przygotowawczych, a następnie robót remontowych, w tym obsadzenie poletek trzciną posiadającą właściwości usuwania zanieczyszczeń ropopochodnych ze ścieków, po czym wywóz i unieszkodliwienie odpadów oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz ze świadectwami, certyfikatami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi na zastosowane materiały.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz mający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

