PERN planuje remonty i modernizacje zbiorników na ropę naftową w swych bazach surowcowych

PERN planuje remonty i modernizacje 7 zbiorników na ropę naftową w swych bazach surowcowych znajdujących się w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem, w Gdańsku i w Adamowie. Spółka ogłosiła właśnie przetarg w tej sprawie. Oferty można składać do 9 lutego.

Jak podano w opublikowanej dokumentacji postępowania "Remonty i modernizacje zbiorników magazynowych ropy PERN planowane na 2022 r.", dopuszcza się możliwość składania ofert częściowych, które dotyczyłyby poszczególnych obiektów objętych planowanymi inwestycjami.

PERN wyjaśnił w ogłoszeniu, że w każdym przypadku "celem zadania jest wyczyszczenie oraz wykonanie niezbędnych napraw zbiornika magazynowego ropy naftowej w celu przeprowadzenie jego rewizji UDT oraz legalizacji UM".

Spółka podała przy tym, iż plan napraw i modernizacji dotyczy czterech zbiorników w bazie w Miszewku Strzałkowskim - dwóch o pojemności 32 tys. metrów sześć. oraz jednego o pojemności 50 tys. metrów sześc. i jednego o pojemności 100 tys. metrów sześc., a także dwóch zbiorników w bazie w Gdańsku - oba o pojemności po 50 tys. metrów sześc. i jednego zbiornika o pojemności 100 tys. metrów sześc. w bazie w Adamowie przy granicy z Białorusią.

Jak zaznaczył PERN w dokumentacji przetargowej, termin składania ofert w przetargu dotyczącym realizacji tych zadań upływa 9 lutego.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. na terenie naszego kraju rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.

W ostatnim czasie PERN informował, że pojemność jego baz ropy naftowej wynosi obecnie 4,1 mln metrów sześc. - surowiec magazynowany jest w 75 zbiornikach, a długość rurociągów do jego transportu to 1845 km, natomiast w przypadku baz paliw spółka posiada 315 zbiorników o łącznej pojemności 2,1 mln metrów sześc., a długość magistrali produktowych to 616 km.

Na początku stycznia PERN ogłosił, że "wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, obniżenie śladu węglowego i realizacja kluczowych inwestycji o wartości ponad 1 mld zł" to dla tej spółki "najważniejsze wyzwania w 2022 r."