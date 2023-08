PERN: Prawie 90 mln zł na sprawdzenie stanu technicznego i remonty infrastruktury krytycznej

Prawie 90 mln zł wyda w tym roku PERN na sprawdzenie stanu technicznego i remonty infrastruktury krytycznej, którą zarządza. Prace obejmą rurociągi i zbiorniki - podała spółka. Infrastruktura krytyczna to odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne Polski - mówi prezes PERN Mirosław Skowron.

"Inspekcje ponad 620 kilometrów rurociągów i remonty 22 zbiorników - to najważniejsze cele programu remontów infrastruktury PERN na 2023 r., na który firma przeznaczyła blisko 90 mln zł" - przekazał we wtorek PERN.

Jak wyjaśniono w informacji, plan sprawdzenia stanu technicznego magistrali oraz remonty zbiorników wynikają z konieczności "utrzymania wysokiej jakości aktywów spółki, które warunkują bezpieczeństwo energetyczne Polski".

Informując o swych zamierzeniach, PERN zwrócił uwagę, że "w trakcie wojny w Ukrainie radykalnie zmieniła się architektura dostaw ropy naftowej i paliw do Polski". "To wymaga od PERN zarówno wielomilionowych inwestycji w nowe zbiorniki magazynowe, ale także utrzymania dotychczasowych elementów sieci" - zaznaczyła spółka.

PERN przypomniał, iż "jest kluczową spółką zarządzającą infrastrukturą krytyczną w obszarze ropy naftowej i paliw", która posiada na terenie całego kraju sieć rurociągów surowcowych i produktowych o długości 2600 km, a także 19 baz paliw o pojemności ponad 2,4 mln metrów sześc. i 4 bazy ropy naftowej na ponad 4,1 mln metrów sześc.

"Infrastruktura krytyczna to odpowiedzialność za bezpieczeństwo energetyczne Polski. To także płynność działania gospodarki i rozwój kraju. Często nie zdajemy sobie sprawy z faktu, jak ważną, choć niewidoczną rolę odgrywa PERN" - powiedział prezes spółki Mirosław Skowron, cytowany w komunikacie.

I dodał: "Dlatego poza inwestycjami warunkującymi rozwój i zwiększającymi poziom naszego wspólnego bezpieczeństwa, troszczymy się także o te aktywa, które już zostały wybudowane w minionych latach. Oba te elementy, czyli inwestycje oraz remonty i modernizacje, tworzą jedną, spójną całość".

PERN podkreślił jednocześnie, że w ciągu ostatnich sześciu lat "istotnie zwiększyły się" jego pojemności magazynowe w zakresie ropy naftowej i paliw.

PERN z siedzibą w Płocku (Mazowieckie) to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, który zarządza rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz bazami ropy naftowej i paliw gotowych.

Od kilku lat PERN realizuje sukcesywnie Program Megainwestycji, którego celem jest zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego Polski. W ramach tych strategicznych przedsięwzięć spółka prowadzi m.in. rozbudowę i modernizację baz paliw, a także projekty obejmujące bazy ropy naftowej i infrastrukturę rurociągową.

W styczniu tego roku PERN zapowiedział, że w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł.

