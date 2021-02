PERN przedłuża antykryzysowy pakiet dla wykonawców inwestycji

Wykonawcy realizujący dla PERN roboty budowlane także w tym roku, podobnie jak w 2020 r., będą mogli skorzystać z udogodnień w czasie pandemii koronawirusa - m.in. skrócenia terminów faktur i maksymalnego przyspieszenia przelewów – podała w piątek spółka.

Według PERN, w 2020 r. z wprowadzonego tam pakietu antykryzysowego skorzystało 56 podmiotów. Spółka wyjaśniła, iż w praktyce zawarte w pakiecie rozwiązania pozwalają, aby na wniosek firmy wykonującej roboty budowlane np. przyspieszyć terminy płatności faktur czy wprowadzić częstsze płatności w oparciu o zaktualizowany harmonogram.

"Wykonawcy realizujący dla PERN roboty budowlane, także w tym roku będą mogli skorzystać z szeregu udogodnień, które mają wesprzeć ich w trudnym czasie pandemii. Chodzi m.in. o skrócenie terminów faktur, maksymalne przyspieszenie przelewów, czy pomoc w płatnościach za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia" - przekazała spółka w piątkowym komunikacie.

Jak podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski, mimo pandemii koronawirusa spółka "nie zwalnia tempa", oddając kolejne zbiorniki w swych bazach magazynowych w terminie lub nawet przed czasem, "jednak robi to, pamiętając o wykonawcach inwestycji, udzielając im wsparcia poprzez pakiet antykryzysowy, który pozwolił wielu firmom realizować zadania, mimo trudnego otoczenia w czasie pandemii". "PERN tym samym udowodnił, że ze swoimi partnerami jest na dobre i na złe" - oświadczył Wasilewski, cytowany w komunikacie spółki.

PERN ocenił, że "dobre relacje z wykonawcami robót budowlanych to jeden z kluczy do sukcesu" spółki, która "finalizuje szereg inwestycji przed czasem, mimo obostrzeń wynikających z pandemii". "W ciągu ostatnich dwóch miesięcy pojemności paliwowe spółki zwiększyły się o ponad 60 tys. metrów sześc., po tym jak spółka oddała do eksploatacji cztery kolejne zbiorniki w bazach w Emilianowie, Małaszewiczach i w Boronowie" - podał PERN.

W komunikacie wskazano, że w ramach wdrożonego tam pakietu antykryzysowego dla wykonawców inwestycji możliwe są m.in. rozliczania wykonanych prac w okresach krótszych niż zapisane w umowie i dokonywania płatności poprzez wprowadzenie możliwości aktualizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych, w zależności od zaawansowania realizacji prac, bez potrzeby aneksowania umów, a także modyfikacja 30-dniowego terminu płatności na płatność w terminie do 14 dni.

Jednym z rozwiązań, jak wyjaśniono w informacji, jest też możliwość przejęcia przez PERN płatności za dostarczane w ramach umów maszyny i urządzenia celem zmniejszenia obciążenia finansowego firm wykonujących prace, jeżeli dostawa tych maszyn i urządzeń wymaga przedpłat oraz możliwość obniżenia wysokości gwarancji należytego wykonania umowy na okres realizacji umowy do 5 proc. Istnieje również możliwość wprowadzenia do umów formuły "success fee" za skrócenie terminu realizacji umowy oraz zastosowanie dyskonta (skonta) dla szybszej płatności faktur, w wysokości: stopa WIBOR 1m + 2 proc. w stosunku rocznym.

O wdrożonym w związku z pandemia koronawirusa antykryzysowym pakiecie ułatwień dla podmiotów realizujących inwestycje na rzecz PERN, spółka ta informowała w kwietniu 2020 r. Przygotowano wówczas dla zainteresowanych podmiotów specjalny adres e-mail: wykonawcy@pern.pl, by firmy mogły przesyłać wnioski wraz podaniem numeru umowy, której pakiet ma dotyczyć.

PERN to strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

Spółka posiada w całym kraju bazy ropy naftowej, w tym największe tego typu w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem i w Adamowie przy granicy z Białorusią, a także bazy paliwowe. PERN zarządza również Morskim Terminalem Naftowym w Gdańsku, służącym m.in. do rozładunku i składowania surowca dostarczanego do Polski tankowcami.

PERN realizuje obecnie priorytetowy Program Megainwestycji; infrastruktura magazynowa spółki jest rozbudowywana, a w planach jest też budowa nowych rurociągów, np. paliwowego Boronów-Trzebinia.