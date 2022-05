PERN rozważa rozbudowę Siarkopolu Gdańsk - jest przetarg na projekt

PERN rozważa dostosowanie swej spółki zależnej - Siarkopolu Gdańsk do przyjmowania drogą morską i rurociągiem dalekosiężnym, magazynowania i wydawania koleją oleju napędowego. Spółka ogłosiła przetarg na opracowanie koncepcji oraz kompletnej dokumentacji projektowej. Oferty można składać do 8 czerwca.

Siarkopol Gdańsk jest zlokalizowany na terenie portu gdańskiego, na wschodnim brzegu ujścia Martwej Wisły do Zatoki Gdańskiej w bezpośrednim sąsiedztwie Twierdzy Wisłoujście. Spółka działa od 1969 r., a od 2010 r. należy do Grupy PERN.

W opublikowanej dokumentacji postępowania "Dostosowanie Siarkopolu do przyjęcia drogą morską i rurociągiem dalekosiężnym, magazynowania i wydawania koleją oleju napędowego" PERN wyjaśnił, że "realizacja zadania ma umożliwić przyjęcie oleju napędowego drogą morską z Nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej oraz lub z Naftoportu i po przetransportowaniu rurociągami, magazynowanie w zbiornikach i przeładunek na kolej na terenie Siarkopolu".

Jak zaznaczył PERN w ogłoszeniu, pierwszy etap zadania ma na celu opracowanie koncepcji, a następnie dla wybranego wariantu dokumentacji projektowej i pozyskanie zgód administracyjnych niezbędnych dla zorganizowania przeładunku oleju napędowego ze statków na kolej z wykorzystaniem infrastruktury Siarkopolu Gdańsk po przeprowadzeniu jej modernizacji oraz lub opcjonalnie, po wybudowaniu magistrali, z wykorzystaniem rurociągu łączącego Naftoport z Siarkopolem Gdańsk.

Według dokumentacji postępowania, w ramach wariantu pierwszego koncepcji oczekiwane jest rozwiązanie projektowe dla zorganizowania przeładunku oleju napędowego z nabrzeża Obrońców Poczty Polskiej istniejącymi rurociągami do zbiorników magazynowych - trzy zbiorniki o pojemności 2,3 tys. metrów sześc. oraz jeden zbiornik o pojemności 10 tys. metrów sześć w Siarkopolu Gdańsk i wydanie przez fronty nalewcze produktu na kolej, a także zachowanie procesu technologicznego w dotychczasowym przebiegu, czyli wydanie produktu z kolei na zbiorniki, a następnie na statki.

W ogłoszeniu zaznaczono, że wariant drugi koncepcji obejmować ma przyjęcie oleju napędowego z nabrzeża w Naftoporcie, transport nowym rurociągiem przesyłowym do zbiorników w Siarkopolu Gdańsk, a następnie przez fronty nalewcze przeładunek na kolej na terenie gdańskiej spółki z Grupy PERN. W ramach tego wariantu wykonawca zobowiązany będzie m.in. do zaprojektowania nowego rurociągu przesyłowego z Naftoportu do Siarkopolu Gdańsk po optymalnej trasie.

Zgodnie z dokumentacją przetargu, wariant trzeci koncepcji obejmować powinien przyjęcie oleju napędowego z nabrzeża w Naftoporcie, transport nowym rurociągiem do trzech nowych zbiorników w Siarkopolu Gdańsk o pojemności 32 tys. metrów sześć. każdy, a następnie przez fronty nalewcze przeładunek na kolej. W tym wariancie wykonawca powinien uwzględnić m.in. zaprojektowanie nowego rurociągu przesyłowego oraz trzech zbiorników do magazynowania produktów naftowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą niezbędną do ich obsługi i eksploatacji.

Jak podał PERN w ogłoszeniu, dla zapewnienia realizacji założonego celu wariant drugi musi być realizowany z wariantem pierwszym, natomiast wariant pierwszy i trzeci może być realizowany samodzielnie. Spółka uściśliła, że proces technologiczny zarówno w wariancie pierwszym, jak i drugim powinien zapewniać możliwość jednoczesnego poboru oleju napędowego z czterech zbiorników magazynowych, a w przypadku wariantu trzeciego z siedmiu zbiorników magazynowych i wydanie paliwa na kolej z jedenastu stanowisk.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftowa do rafinerii PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw. Baza spółki, która przyjmuje paliwa dostarczane do Polski drogą morską, znajduje się w Dębogórzu. Oprócz Siarkopolu Gdańsk, do Grupy PERN należy również gdański Naftoport zajmujący się przeładunkiem morskich dostaw ropy naftowej i paliw.