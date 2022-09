PERN: rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia trafi do eksploatacji jeszcze w tym roku

Rurociąg produktowy PERN Boronów-Trzebinia, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw paliw na Śląsk, trafi do eksploatacji jeszcze w tym roku. Jak ogłosił PERN, zakończono już prace związane z bezwykopowymi przekroczeniami magistrali przez rzeki, tory kolejowe i drogi szybkiego ruchu.

"Rurociąg produktowy Boronów-Trzebinia, który ma zwiększyć bezpieczeństwo dostaw paliw na Śląsk, trafi do eksploatacji jeszcze w tym roku" - poinformował w środę PERN. Spółka wspomniała przy tym, że budowa tej magistrali paliwowej to jedna ze strategicznych inwestycji.

Budowę rurociągu produktowego PERN rozpoczął w czerwcu 2021 r. To projekt realizowany przez spółkę w ramach jej Programu Megainwestycji. Jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski - oprócz inwestycji liniowych, program obejmuje też m.in. modernizację i rozbudowę baz paliw.

Jak zaznaczył w środę PERN, informując o postępach robót przy budowie rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia, "właśnie zakończyły się ostatnie prace związane z przekroczeniami bezwykopowymi rzek, torów kolejowych i dróg szybkiego ruchu". "Łącznie na całej trasie magistrali wykonano ich ponad 100, najdłuższe mają po kilkaset metrów długości. Pozwoliło to znacznie ograniczyć wpływ na środowisko i zmniejszyć utrudnienia podczas budowy, nie powodując utrudnień w ruchu samochodowym i kolejowym" - wyjaśniono w komunikacie.

PERN poinformował, że długość wszystkich przekroczeń bezwykopowych na prawie 100 km trasie rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia wyniosła ponad 3,5 km. Spółka wspomniała przy tym, iż na początku września zostały zakończone prace związane z wykonaniem ostatnich trzech przejść: pod rzekami Smudzówką i Przemszą oraz pod drogą krajową 94. To ostatnie jest szczególnie ważne, gdyż - jak zaznaczono - dziennie korzystają z tej trasy tysiące samochodów, a jej zamknięcie na czas budowy sparaliżowałoby tam ruch.

Według PERN, "przekroczenia bezwykopowe były realizowane zazwyczaj ze względu na obecność infrastruktury drogowej czy kolejowej na trasie inwestycji". "Użycie tej metody pozwoliło na poprowadzenie rurociągu w sposób bezpieczny dla nawierzchni dróg czy torów, jednocześnie bez konieczności wstrzymywania lub ograniczania ruchu" - wyjaśniła spółka.

PERN zwrócił jednocześnie uwagę, że "takie rozwiązania stosowane pod rzekami ograniczają znacząco wpływ inwestycji na środowisko naturalne, nie naruszają brzegów czy wałów przeciwpowodziowych" Spółka wspomniała, iż najczęściej wykorzystywanymi metodami były: HDD - poziome przewierty sterowane, przeciski pneumatyczne i mikrotuneling.

"Zakończenie tego etapu inwestycji pozwala na wykonywanie dalszych prób ciśnieniowych rurociągu. Dotychczas próby takie odbyły się na około jednej trzeciej długości rurociągu" - podkreślił PERN, odnosząc się do zaawansowania prac związanych z zakończeniem budowy i przekazaniem do eksploatacji rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia.

Rurociąg paliwowy Boronów-Trzebinia, przebiegający przez tereny 11 miast i gmin województw śląskiego i małopolskiego, stanowi przedłużenie istniejącego układu magistrali produktowych Płock- Koluszki-Boronów w kierunku rafinerii Grupy Orlen w Trzebini - po zakończeniu inwestycji cała magistrala będzie liczyła ok. 350 km.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

