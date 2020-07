PERN szuka wykonawcy budowy rurociągu paliwowego Boronów-Trzebinia

PERN w ramach rozpoczętego w środę postępowania przetargowego szuka wykonawcy do budowy rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia o długości ok. 97 km wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Oferty w tym przetargu, jak podała spółka, można składać do 4 sierpnia.

Informując o uruchomionym postępowaniu, PERN wyjaśnił, że jego przedmiotem "jest wykonanie, w systemie generalnego wykonawstwa, inwestycji obejmującej: budowę części liniowej - rurociąg przesyłowy paliw relacji Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą towarzyszącą o długości ok. 97 km, rozbudowę i przebudowę istniejącej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu Płock-Boronów oraz budowę nowej infrastruktury obiektowej na istniejącym rurociągu w miejscowości Jeżów, Grabowa i w Terminalu Paliw w Trzebini".

Spółka zaznaczyła, iż przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w ramach projektu "Budowa rurociągu produktowego Boronów-Trzebinia" prowadzony jest w dwóch etapach: pierwszy to pozyskanie wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu potencjalnych wykonawców i ich weryfikacja formalna, z kolei drugi obejmuje pozyskanie ofert cenowych i terminowych od wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu.

PERN przypomniał, że rurociąg produktowy relacji Boronów-Trzebinia "to jedna ze strategicznych inwestycji służących utrzymaniu bezpieczeństwa energetycznego kraju". Podkreślił przy tym, iż przedsięwzięcie to jest jednym z elementów realizowanego przez tę spółkę Programu Megainwestycje. "Realizacja projektu pozwoli zapewnić odpowiednie zaopatrywanie południa Polski w paliwa ciekłe" - wyjaśnił PERN.

Spółka zwróciła uwagę, że budowa rurociągu Boronów-Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, realizowana jest w oparciu o ustawę z 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym i jednocześnie wynika z przyjętej w 2017 r. przez Radę Ministrów "Polityki Rządu RP dla infrastruktury logistycznej w sektorze naftowym".

Jak podał PERN, rurociąg Boronów-Trzebinia o długości ok. 97 km przebiegać będzie przez 11 miast i gmin województwa śląskiego i małopolskiego - inwestycja stanowi przedłużenie istniejącego układu rurociągów produktowych Płock-Koluszki-Boronów w kierunku rafinerii w Trzebini z Grupy Orlen.

W kwietniu PERN podpisał umowę z firmą, która będzie pełnić funkcję Inżyniera budowy rurociągu produktowego Boronów - Trzebinia, jednego z kluczowych projektów realizowanych w ramach programu Megainwestycje. Postępowanie wygrała ECM Group Polska, proponując najkorzystniejszą ofertę. Zadaniem wybranej firmy będzie m.in. zarządzanie techniczne, nadzór nad wykonywaniem robót budowlanych oraz dostaw inwestorskich.

W ostatnim czasie, w wyniku przeprowadzonego postępowania na dostawy fabrycznie nowych rur i łuków na potrzeby realizacji robót budowlanych w zakresie budowy rurociągu Boronów-Trzebinia, PERN wybrał ofertę złożoną przez konsorcjum spółek Ferrum z siedzibą w Katowicach - lider oraz Izostal z siedzibą w miejscowości Kolonowskie.

PERN to państwowy, strategiczny podmiot dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej, w tym do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

W maju PERN informował, że w tym roku na Program Megainwestycji, ujęty w strategii tej spółki do 2022 r., przeznaczy blisko 550 mln zł. PERN wyjaśniał wówczas, że Program Megainwestycji, oprócz budowy nowych zbiorników na paliwa, a także na ropę naftową, obejmuje również budowę dodatkowej, rewersyjnej nitki ropociągu na trasie Płock-Gdańsk oraz budowę właśnie rurociągu produktowego z Boronów-Trzebinia.

Z końcem 2019 r. PERN zapowiedział, że łączny plan inwestycji i remontów zatwierdzony tam przez Walne Zgromadzenie wyniesie ponad 1 mld zł w 2020 r., natomiast zaktualizowane plany nakładów inwestycyjnych w latach 2018-22 to ok. 3,1 mld zł - wcześniej spółka podawała 2,7 mld zł.