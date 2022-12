PERN testuje środek zmniejszający opory w tłoczeniu ropy naftowej

PERN testuje środek, który zmniejsza opory w tłoczeniu ropy naftowej, a przy tym zwiększa możliwości przesyłowe rurociągu na Odcinku Pomorskim. Według spółki, wdrożenie rozwiązania ma szczególne znaczenie w sytuacji postępującej dywersyfikacji dostaw surowca do Polski drogą morską.

"Rozpoczęliśmy testowanie Drag Reducing Agent - DRA, czyli środka zmniejszającego opory w tłoczeniu ropy naftowej i zwiększającego możliwości przesyłowe rurociągu na Odcinku Pomorskim" - poinformował prezes PERN Paweł Stańczyk.

Jak wyjaśnił, DRA to substancja, której skład opiera się na długich łańcuchach polimerów o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, drobno rozproszonych w substancji nośnej. Środek ten redukuje opory ropy naftowej powstające w dużym stopniu przy burzliwym przepływie za każdą pompownią rurociągu, dzięki czemu powoduje zmniejszenie strat powstałych wskutek tarcia i w efekcie umożliwia zwiększenie przepływu surowca magistralą nawet o około jedną trzecią w momentach szczytowych.

Prezes PERN zaznaczył, iż aktualnie "spółka prowadzi rozmowy z potencjalnymi dostawcami DRA z USA i Europy" - ostatecznie, dostawcę wyłoni przetarg.

Według PERN, zastosowanie DRA w rurociągu na Odcinku Pomorskim, "podniesie bezpieczeństwo zaopatrzenia w ropę naftową klientów spółki, w tym polskich rafinerii, co ma szczególne znaczenie w sytuacji postępującej dywersyfikacji dostaw surowca z kierunku morskiego przy zapowiadanym ograniczeniu dostaw rurociągowych ze wschodu".

Spółka podkreśliła jednocześnie, że "oczekiwanym rezultatem" zastosowania DRA "jest nie tylko zwiększenie wydajności rurociągu, ale również zmniejszenie jednostkowej energochłonności tłoczeń różnych układów technologicznych".

Jak przyznał prezes PERN, "przy rosnącej cenie energii może to być czynnikiem decydującym przy podejmowaniu długoterminowej decyzji o współpracy z wybranym dostawcą DRA".

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

PERN zarządza m.in. Odcinkiem Pomorskim magistrali naftowej, która łącząc bazę manipulacyjną w Gdańsku z bazą surowcową w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem. Dzięki tej trasie, jak podaje spółka, zabezpieczamy transport surowca z kierunku północnego, czyli z dostaw morskich tankowcami przez Naftoport w Gdańsku.

PERN zarządza także odcinkiem wschodnim rurociągu "Przyjaźń", który łączy jego bazę zbiornikową w Adamowie przy granicy z Białorusią z bazą surowcową w Miszewku Strzałkowskim koło Płocka - odcinek ten osiąga przepustowość 50 mln ton ropy naftowej rocznie, a także odcinkiem zachodnim tego samego rurociągu "Przyjaźń" - osiąga on wydajność 27 mln ton ropy naftowej rocznie, który łączy bazę surowcową w Miszewku Strzałkowskim pod Płockiem z parkiem zbiornikowym MVL zlokalizowanym w Schwedt - tą częścią magistrali płynie surowiec dla dwóch niemieckich rafinerii: PCK Raffinerie GmbH Schwedt oraz TOTAL RaffinerieMitteldeutschland GmbH w Spergau.

