PERN: UDT potwierdził zgodność Zintegrowanego Systemu Zarządzania spółki z normami ISO

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) przyznał PERN certyfikat dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania spółki, zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 22301. UDT potwierdził też, że PERN właściwie nadzoruje zarządzanie ochroną środowiska, bezpieczeństwem informacji i BHP - poinformowała spółka.

"UDT zakończył właśnie cykliczny audyt w PERN, którego efektem jest przyznanie certyfikatu dla Systemu Zarządzania Ciągłością Działania spółki zgodnie z nowym wydaniem normy ISO 22301" - poinformował w piątek PERN.

Spółka zaznaczyła przy tym, że "UDT potwierdził również, że PERN we właściwy sposób sprawuje nadzór nad pozostałymi obszarami objętymi Zintegrowanym Systemem Zarządzania, czyli jakością, ochroną środowiska, bezpieczeństwem informacji i BHP".

Jak podkreślił PERN, certyfikaty UDT są potwierdzeniem, że spółka ta, kluczowa w ramach infrastruktury energetycznej państwa, "wdrożyła i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO".

Według prezesa PERN Pawła Stańczyka "dzisiejsza sytuacja geopolityczna stawia przed takimi podmiotami jak PERN, szereg nowych wyzwań, które jeszcze kilka lata temu wydawać się mogły abstrakcyjne".

"Dziś mierzymy się z radykalnymi zmianami na rynku energetyki, głównie za sprawą toczącej się wojny w Ukrainie. Dlatego kluczowe jest, abyśmy jako spółka zarządzająca infrastrukturą krytyczną działali profesjonalnie i skutecznie w każdej sferze naszej aktywności" - podkreślił prezes PERN, cytowany w piątkowym komunikacie spółki.

PERN przypomniał, że posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania od 2004 r., przy czym aktualnie spółka spełnia wymagania następujących norm: ISO 9001 - Systemy zarządzania jakością, ISO 14001 - Systemy zarządzania środowiskowego, ISO 22301 - Systemy zarządzania ciągłością działania, ISO 27001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ISO 45001 - Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

"System obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne spółki. Zawiera uregulowania dotyczące zarówno procesów podstawowych, jak i procesów zarządczych oraz pomocniczych, które razem pozwalają niezawodnie i bezpiecznie realizować kluczowe działalności: transport rurociągowy, magazynowanie i przeładunek ropy naftowej i paliw płynnych" - wyjaśnił PERN.

PERN to państwowy podmiot strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz mający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw.

