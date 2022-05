PERN uruchomił specjalny numer telefonu dla klientów z Ukrainy

W PERN uruchomiono specjalny numer telefonu dla klientów z Ukrainy zainteresowanych realizacją usług w zakresie logistyki i magazynowania ropy naftowej oraz paliw. Jak przyznała spółka, jej bazy paliwowe otrzymują od kontrahentów z Ukrainy zapytania, dotyczące różnych form współpracy.

"PERN uruchomił specjalny numer telefonu, pod który mogą dzwonić wszyscy klienci z Ukrainy, zainteresowani realizacją usług w obszarze logistyki i magazynowania ropy naftowej i paliw" - ogłosiła na swej stronie internetowej spółka. Jak podano w informacji, "kontakt handlowy dla klientów z Ukrainy", w języku angielskim i polskim, dostępny będzie poprzez infolinię w dni robocze w godzinach 7-15.

Biuro prasowe PERN, odpowiadając w piątek na pytania PAP, poinformowało, że "numer telefonu dla kontrahentów z Ukrainy został uruchomiony, by uporządkować komunikację w tym obszarze". "Nasze bazy paliwowe otrzymują zapytania, dotyczące różnych form współpracy od kontrahentów z Ukrainy" - wyjaśniła spółka.

PERN zaznaczył przy tym, że ujednolicenie formuły kontaktu spowoduje, że "powstanie jedno miejsce agregujące tego typu prośby", co przyspieszy i ułatwi uzyskanie odpowiedzi przez partnerów spółki.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftowa do rafinerii PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca i paliw.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl