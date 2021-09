PERN uzyskał certyfikat w obszarze odnawialnych źródeł energii

Możliwość kupna i sprzedaży biokomponentów, jak np. estry metylowe kwasów tłuszczowych i bioetanol oraz oferowanie usługi magazynowania biokomponentów stosowanych do biopaliw, to niektóre możliwości, jakie daje PERN uzyskanie europejskiego certyfikatu KZR INiG - podała spółka.

Informując w środę o certyfikacie, PERN przypomniał, że system KZR INiG został zatwierdzony przez Komisję Europejską w odniesieniu do wykazania zgodności z kryteriami zrównoważonego rozwoju, zgodnie m.in. z dyrektywami Parlamentu Europejskiego - obecnie system ten obejmuje wymagania najnowszej dyrektywy 2018/2001 - RED II.

"Możliwość kupna i sprzedaży biokomponentów takich jak estry metylowe kwasów tłuszczowych oraz bioetanol i zaproponowanie usługi magazynowania biokomponentów stosowanych do blendowania biopaliw, to tylko niektóre możliwości, jakie daje PERN uzyskanie europejskiego certyfikatu KZR INiG" - oznajmiła spółka w środowym komunikacie. PERN wyjaśnił, iż certyfikat dotyczy jego 12 baz paliw, które są przygotowane do obrotu biokomponentami.

"Uzyskanie certyfikatu jest potwierdzeniem konsekwentnej realizacji strategii PERN, której celem jest wsparcie klientów spółki w zwiększaniu udziału energii odnawialnej w transporcie. Temu służą nasze inwestycje w nowe pojemności w obszarze biokomponentów, ale także oferowanie usług na najwyższym poziomie i certyfikowanie ich w niezależnych jednostkach" - podkreślił wiceprezes PERN Rafał Miland, cytowany w komunikacie spółki.

PERN zaznaczył, iż "systematycznie rozwija infrastrukturę w obszarze biopaliw". Spółka wyjaśniła, że modernizuje swoje bazy paliwowe, "by umożliwić klientom realizację NCW, czyli osiągnięcia 14 proc. udziału energii odnawialnej w transporcie, w perspektywie 2030 r."

Według PERN, program rozbudowy instalacji biokomponentów jest tam "w zaawansowanej fazie realizacji". "Aż w 7 naszych bazach zakończyły się lub trwają intensywne prace związane z rozbudową infrastruktury technicznej dedykowanej biokomponentom" - oznajmiła spółka. Jak podała, dzięki inwestycjom, jej pojemności na biokomponenty zwiększą się o 4 tys. 350 metrów sześc., czyli aż o dwie trzecie.

PERN to strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski państwowy podmiot, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz za magazynowanie w bazach na terytorium kraju zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

