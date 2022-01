PERN: w 2021 r. o prawie jedną trzecią wzrosły przeładunki paliw z morza w porównaniu z rekordowym 2019 r.

W bazie paliw w Dębogórzu PERN rozładował 2,3 mln ton oleju napędowego, to o jedną trzecią więcej niż w rekordowym 2019 roku - poinformował we wtorek PERN.

Operator podał, że baza w Dębogórzu przeładowała prawie o jedną trzecią więcej paliw z morza w 2021 roku niż w rekordowym roku 2019. "Baza paliw PERN w Dębogórzu jest dla naszego kraju paliwowym oknem na świat. W ubiegłym roku rozładowała w sumie około 2,3 mln ton oleju napędowego. Rozwój wynika ze wzrostu zapotrzebowania na paliwa płynne w kraju i jest możliwy dzięki inwestycjom realizowanym przez PERN" - podała spółka.

Inwestycje PERN w bazie paliw w Dębogórzu do 2024 roku, w samą infrastrukturę kolejową, przekroczą 40 mln zł. Baza niedawno powiększyła się o dwa nowe zbiorniki po 32 tys. m sześc. każdy. Dzięki rozbudowie jej pojemość magazynowa wzrosła do prawie 260 tys. m sześc. Obecnie budowany jest kolejny zbiornik, który zostanie oddany do użytku jeszcze w tym roku. Jednocześnie trwa wybór wykonawcy kolejnych dwóch zbiorników.

W bazie w Dębogórzu PERN modernizuje także front załadunkowy cystern kolejowych, oraz powiększa bocznicę kolejową. W efekcie liczba załadowanych cystern zwiększy się tam o połowę. To - zdaniem spółki - wzmocni stabilność krajowego i międzynarodowego rynku logistyki produktów naftowych.

"O potrzebie inwestycji w tym obszarze świadczy fakt, że już teraz notujemy rekordowe załadunki na kolej z tej bazy. W 2021 roku wzrost w porównaniu z rekordowym 2019 rokiem wyniósł aż jedną piątą. Celem zmian, które teraz realizujemy jest utrzymanie jak najwyższych obrotów bazy w kolejnych latach" - podkreślił wiceprezes PERN Rafał Miland.

"Dzięki współpracy PERN z Zarządem Morskiego Portu Gdynia stale modernizowane jest Stanowisko Przeładunku Paliw Płynnych zlokalizowane w porcie gdyńskim. Baza w Dębogórzu niebawem będzie mogła skorzystać z podwyższonego nalewaka do rozładunku dużych tankowców - powyżej 30 tys. ton. Jest to drugie urządzenie tego typu na wyposażeniu Stanowiska. Co więcej w obecnym roku zostanie przeprowadzone pogłębienie podejścia do Stanowiska, dzięki czemu możliwa będzie obsługa tankowców o zanurzeniu do 15 m. Dzięki tym inwestycjom zwiększy się bezpieczeństwo ciągłości pracy instalacji przeładunkowej oraz umożliwiona będzie obsługa znacznie większych jednostek" - poinformował PERN.

PERN to krajowy lider logistyki surowcowo-paliwowej i strategiczna spółka gwarantująca bezpieczeństwo energetyczne Polski, a tym samym także Unii Europejskiej, w zakresie dostaw ropy. Podstawowa działalność spółki to eksploatacja sieci rurociągów transportujących ropę naftową dla największych producentów paliw w Polsce oraz w Niemczech.

