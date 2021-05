PERN wprowadza awizację odbioru paliw ze swych baz

Możliwość wskazania konkretnej godziny odbioru zamówionego produktu, czyli awizację, wprowadza PERN, zarządzający m.in. bazami paliw w całej Polsce. Spółka podkreśla, iż to kolejne rozwiązanie, dzięki któremu możliwe będzie przyspieszenie obsługi klientów.

Informując o wdrażanym projekcie, PERN zwrócił uwagę, iż tym samym rozwija swój Portal Przewoźnika, dzięki któremu partnerzy firmy mogą zrealizować szereg usług online, przyspieszając obrót paliwem.

"Awizacja, czyli możliwość wskazania konkretnej godziny odbioru zamówionego w bazie PERN paliwa, to kolejne rozwiązanie, którego celem jest przyspieszenie obsługi klientów i poprawa komfortu ich pracy" - oznajmiła w czwartkowym komunikacie spółka. PERN przekazał, iż trwa pilotaż rozwiązania w bazach paliw w Rejowcu i Kawicach. "W takim trybie odbyło się już blisko 200 transportów" - podkreślono.

PERN zaznaczył, że działający Portal Przewoźnika umożliwia m.in. pozyskanie informacji w czasie rzeczywistym o realizowanych odbiorach, ułatwia zarządzanie kierowcami i flotą pojazdów oraz planowanie logistyki przewozu paliw w oparciu o aktualną sytuację w bazach paliw. Według spółki, to rozwiązanie pozwalające aktualnie na awizowanie odbioru dyspozycji dla oleju napędowego oraz benzyny bezołowiowej Pb95 i Pb98.

"Jest to pierwsza w Polsce próba optymalizacji procesu załadunku paliw z wykorzystaniem okien czasowych" - powiedział kierownik działu obsługi klienta PERN Tomasz Domański. Jak dodał, projekt zakłada wskazanie w systemie możliwych godzin realizacji transportu przewoźnikom. "Proponujemy konkretną godzinę przyjazdu i realizacji załadunku dla wskazanych produktów. W momencie potwierdzenia przez kierowcę przyjazdu, system spedycyjny zezwala kierowcy na wjazd w taki sposób, aby załadunek odbył się o wskazanej wcześniej godzinie" - wyjaśnił Domański.

PERN podał, iż rozpoczął pilotaż rozwiązania w bazie paliw w Rejowcu, a w ramach kolejnych testów z awizacji mogą już także korzystać przewoźnicy w bazie paliw w Kawicach - szczegółowe informacje odnośnie dostępności i reguł awizacji są przekazywane bezpośrednio w Portalu Przewoźnika. "To początek. Pierwsze testy wypadły obiecująco i spotkały się z pozytywnym odbiorem kontrahentów uczestniczących w tym pilotażu. Na ich podstawie zebraliśmy szereg pomysłów na rozwinięcie systemu, które planujemy realizować w kolejnym etapie prac rozwojowych" - zaznaczył kierownik działu obsługi klienta PERN.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych.

