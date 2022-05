PERN wyróżniony za wysoki standard bezpieczeństwa technicznego

PERN, strategiczny podmiot, zarządzający w Polsce m.in. siecią rurociągów naftowych i baz surowcowych, został wyróżniony przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) za utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego - poinformowała w środę spółka.

Wręczenie wyróżnienia odbyło się podczas Gali 30-lecia Akredytacji Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, a nagrodę przyznaną PERN "za utrzymywanie wysokiego standardu bezpieczeństwa technicznego" odebrał prezes tej spółki Igor Wasilewski.

"Dokładamy wszelkich starań, aby być przygotowanym do działania w każdej sytuacji, nawet takiej, którą dziś trudno sobie wyobrazić" - podkreślił prezes PERN, cytowany w komunikacie spółki o przyznanym przez UDT wyróżnieniu.

Wasilewski zwrócił jednocześnie uwagę, iż PERN znalazł się "w elitarnym gronie firm, które w strategicznych obszarach działania mają wdrożonych i certyfikowanych przez UDT-Cert aż pięć norm ISO". "Dążymy do tego, aby się ciągle doskonalić, napędzając gospodarkę paliwami i dbając o bezpieczeństwo energetyczne Polski" - oświadczył Wasilewski.

Jak przypomniał PERN, UDT-Cert jest jednostką certyfikującą Zintegrowany System Zarządzania tej spółki, który składa się z systemów zarządzania: jakością, ciągłością działania, jak również bezpieczeństwem informacji, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz systemu zarządzania środowiskowego.

"Certyfikaty są potwierdzeniem, że PERN, kluczowa spółka infrastruktury energetycznej państwa, wdrożyła i stosuje wymagania międzynarodowych norm ISO" - zaznaczyła spółka w informacji o wyróżnieniu przyznanym przez UDT.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę do rafinerii PKN Orlen w Płocku oraz Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz posiadający bazy magazynowe surowca, a także paliw płynnych.

