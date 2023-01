PERN z certyfikatem zakupowym Chartered Institute of Procurement and Supply

PERN otrzymał certyfikat Chartered Institute of Procurement and Supply - CIPS i dołączył do 300 podmiotów z całego świata z najwyższymi standardami operacyjnymi w działach zakupów. Proces certyfikacji spółki trwał rok - poinformował w czwartek PERN.

"PERN uzyskał od CIPS, największej globalnej organizacji zrzeszającej profesjonalistów z obszaru zakupów w 150 krajach, certyfikat dla funkcji zakupowej na poziomie standard, który potwierdza zgodność z najlepszymi światowymi praktykami w obszarze zarządzania zakupami" - przekazała spółka.

Jak podkreślono w informacji, dzięki certyfikatowi CIPS PERN "dołączył do grona 300 firm z całego świata z najwyższymi standardami operacyjnymi w działach zakupów". "Sam proces certyfikacji PERN trwał 12 miesięcy" - zaznaczyła spółka.

Według PERN, w trakcie projektu "zbadano ponad 100 obszarów z głównych filarów aktywności zakupów", w tym organizacji, strategii, kadr, procesów i systemów, mierzenia wyników i zarządzania.

Spółka zwróciła uwagę, że "przygotowanie funkcji zakupowej PERN do certyfikacji zaczęło się znacznie wcześniej, kilka lat temu" i obejmowało m.in. wdrożenie kompleksowego, cyfrowego systemu zakupowego, zestawu mierników efektywności pracy kupców i okresowego ich pomiaru. Uwzględniono też - jak wyjaśniono w komunikacie - specjalizacje kupców wraz z opracowaniem i wdrożeniem drzewa kategorii zakupowych, nowoczesnej struktury organizacyjnej z wyodrębnieniem funkcji sourcingowej i back-office.

"Certyfikacja pozwoliła na kompleksową analizę wszystkich procesów w obszarze zakupów spółki oraz ich optymalizację zgodnie z globalnymi standardami" - ocenił PERN.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, zarządzający m.in. rurociągami tłoczącymi ropę naftową do rafinerii Grupy Orlen w Płocku i w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech, oraz posiadający na terenie kraju bazy magazynowe surowca i paliw płynnych. Spółka od kilku już lat realizuje program inwestycji, w tym przede wszystkim rozbudowy oraz modernizacji infrastruktury związanej z przesyłem i magazynowaniem ropy naftowej i produktów naftowych.

Na początku stycznia PERN ogłosił, iż w tym roku przeznaczy na inwestycje i remonty blisko 0,7 mld zł, wzmacniając tym samym bezpieczeństwo energetyczne Polski.

CIPS z siedzibą w Wlk. Brytanii powstał w 1932 r. Jest obecnie globalną, największą organizacją non-profit specjalizującą się w podnoszeniu standardów, w tym w szkoleniach i certyfikacji, obszaru zakupów oraz zaopatrzenia m.in. wśród podmiotów finansowych, a także branży naftowej czy farmaceutycznej. W 1992 r. CIPS otrzymał od królowej Elżbiety II statut królewski - royal charter.

