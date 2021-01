PERN z nowymi pojemnościami magazynowymi

O ponad 50 tys. m sześc. nowych pojemności na paliwa wzrosły możliwości magazynowe PERN po tym, jak spółka oddała do eksploatacji trzy kolejne zbiorniki w swych bazach w Emilianowie i Małaszewiczach.

Jak podkreślił prezes operatora Igor Wasilewski, stało się tak mimo epidemii i konieczności pracy w zaostrzonym reżimie sanitarnym. "Obie inwestycje ukończone zostały przed czasem, podobnie jak uruchomiony w grudniu 2020 roku zbiornik o pojemności 10 tys. m sześc. w bazie w Boronowie" - zaznaczył.

W bazie w Małaszewiczach do eksploatacji trafił zbiornik o pojemności 32 tys. m sześć, a w podwarszawskim Emilianowie dwa zbiorniki po 10 tys. m. sześc. Nowe zbiorniki zostaną przeznaczone do obrotu paliwami, a także do magazynowania zapasów interwencyjnych.

Wykonawcą prac w obu lokalizacjach jest konsorcjum: Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. i Przedsiębiorstwo AGAT S.

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski ocenił we wtorek, że to "bardzo optymistyczne", iż mimo zimy i epidemii inwestycja została zakończona zgodnie z harmonogramem. "PERN w serii inwestycji, które prowadzi, będzie mógł - wraz z wykonawcami - być podawany jako przykład inwestycji, które wykonuje się "w budżecie i terminie".

"Plan inwestycyjny jest bardzo duży, będzie się kończył w latach 2022,2023. PERN pozostanie najważniejszym elementem polskiego systemu logistycznego, paliwowego. To jest spółka strategiczna, która jest w charakterze (…) podobna do operatorów systemów przesyłowych (…) To czym dysponuje PERN, jest +nerwem+, który zapewnia bezpieczeństwo dostaw paliw, bezpieczeństwo dostaw surowca" - powiedział.

Baza nr 5 w Emilianowie działa od 1962 roku, obecnie składa się z 30 zbiorników, w których magazynowane są: benzyna bezołowiowa, olej napędowy, opałowy, biokomponenty oraz dodatki uszlachetniające. Dzięki rozbudowie bazy o kolejne 2 zbiorniki, całkowita pojemność magazynowa zwiększyła się o 20 tys. m sześc. do 143,5 tys. m sześc.

Baza ma własną bocznicę kolejową połączoną z linią kolejową Radzymin - Tłuszcz. Kolejowy terminal rozładunkowy paliw umożliwia jednoczesny rozładunek aż 30 cystern kolejowych.

Z kolei baza nr 22 w Małaszewiczach składa się z 21 zbiorników paliwowych. Produkty, które są w nich przechowywane to: benzyna bezołowiowa, olej napędowy i opałowy. Rozbudowa bazy o kolejny zbiornik na olej napędowy pozwoli na zwiększenie całkowitej pojemności magazynowej o 32 tys. m3, do 116,5 tys. m sześc.

"Zbiorniki w Emilianowie i Małaszewiczach to element II etapu rozbudowy baz paliw, który należy do programu Megainwestycji PERN. Pierwszy etap obejmował wybudowanie 4 zbiorników o łącznej pojemności 128 tys. m sześc., drugi etap, to 9 nowych zbiorników o całkowitej pojemności 222 tys. m. sześc., również w bazach w Koluszkach i Boronowie, gdzie inwestycje już są ukończone, a także w Rejowcu i Dębogórzu. Obecnie jesteśmy na etapie projektowania etapu trzeciego - podkreślił prezes PERN Igor Wasilewski.

Zaznaczył, że obie inwestycje wykonało polskie konsorcjum Naftoremont-Naftobudowa i Przedsiębiorstwo AGAT. "Nasze inwestycje to nie tylko odpowiedź na zapotrzebowanie rynku, ale także realne wsparcie dla polskiej gospodarki i polskich przedsiębiorców - dodał.

Nowe zbiorniki są wykonane z blachy stalowej, mają bryłę w kształcie walca o osi pionowej z dachami stałymi w kształcie kopuł. Każdy zbiornik został posadowiony na oddzielnym żelbetowym fundamencie pierścieniowym, stanowiącym oparcie dla płaszcza stalowego zewnętrznego (osłony zbiornika) i wewnętrznego (zbiornika właściwego). Na fundamencie wykonano warstwę z mieszanki mineralno-asfaltowej piaskowo-żwirowej.

By zabezpieczyć środowisko przed ewentualnymi wyciekami, każdy zbiornik jest otoczony ścianą osłonową, znajdującą się w odległości 2 m od płaszcza, oraz wyposażony w monitorowane podwójne dno. Dno zbiornika jest podzielone na trzy sekcje. W każdej sekcji zastosowano czujniki podciśnieniowe do wykrywania potencjalnych wycieków.

Dodatkowym zabezpieczeniem przed wyciekami jest również znajdująca się pod fundamentami, jak i całymi zbiornikami geomembrana. W skład systemu zabezpieczeń wchodzi również monitoring szczelności płaszcza zbiornika, kontrolujący stężenie par węglowodorów w przestrzeni międzypłaszczowej. Wszystkie informacje dotyczące szczelności zbiornika przekazywane są na bieżąco do sterowni głównej. System zabezpieczeń środowiska naturalnego zamyka układ kanalizacji deszczowo-przemysłowej z możliwością odprowadzenia ścieków zawierających substancje ropopochodne.