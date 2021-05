PERN zgłosił się do programu szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach pracy

PERN zgłosił udział do programu szczepień przeciwko COVID-19, który ma być realizowany w zakładach pracy. Spółka zapewnia, że jako podmiot odpowiedzialny za infrastrukturę krytyczną, robi wszystko, aby jej pracownicy mogli skorzystać z dodatkowej ochrony przed koronawirusem.

Jak poinformowała PAP rzeczniczka PERN Katarzyna Krasińska, zaszczepienie załogi tej spółki przeciwko COVID-19 będzie kolejnym elementem szeregu zabezpieczeń sanitarnych, które wdrożono tam już wcześniej, minimalizując ryzyko zakażenia wśród pracowników.

"Chcielibyśmy, aby z możliwości szczepienia skorzystali wszyscy chętni pracownicy Grupy PERN oraz ich rodziny. W tym momencie zainteresowanie programem jest bardzo duże. Dziś zgłosiliśmy nasz udział w tym programie do Rządowego Centrum Bezpieczeństwa" - przekazała we wtorek PAP Krasińska. Jak podała, aktualnie w Grupie PERN pracuje 2517 osób na podstawie umów o pracę.

Rzeczniczka PERN podkreśliła, że spółka ta, jako firma odpowiedzialna za infrastrukturę krytyczną, robi wszystko, aby jej pracownicy mogli skorzystać z dodatkowej ochrony przed koronawirusem. Dodała, iż o szczepienie przeciwko COVID-19 mogą wnioskować wszyscy pracownicy, niezależnie od rodzaju umowy wiążącej ich z PERN. Wyjaśniła jednocześnie, iż szczepienia te będą odbywały się w punktach szczepień uzgodnionych z dostawcami opieki medycznej, z którymi spółka współpracuje.

Krasińska przypomniała, że już wcześniej, w ramach przeciwdziałania pandemii COVID-19, PERN wprowadził zakup maseczek, żeli dezynfekcyjnych czy specjalnych urządzeń do oczyszczania powietrza w przestrzeniach, gdzie musi przebywać więcej osób. "Mamy opracowane specjalne procedury na wypadek choćby potencjalnego kontaktu z osobą zakażoną i stale prowadzimy w mediach wewnętrznych kampanię informacyjno-edukacyjną" - zaznaczyła rzeczniczka PERN.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

