PERN zwiększy pojemności magazynowe w swych bazach paliw - spółka ogłosiła przetarg

PERN ogłosił przetarg na budowę 7 zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 224 tys. metrów sześc. wraz z infrastrukturą towarzyszącą w swych bazach paliw w Koluszkach, Nowej Wsi Wielkiej i Dębogórzu. Oferty w postępowaniu można składać do 17 maja - podała w piątek spółka.

Informując o przetargu PERN podkreślił, że dotyczy ono trzeciego już etapu rozbudowy baz paliw tej spółki w ramach realizowanego tam Programu Megainwestycji, którego celem jest "zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego kraju, ale także odpowiedź na zapotrzebowanie rynku".

"Rusza postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy aż siedmiu nowych zbiorników magazynowych o łącznej pojemności 224 tys. metrów sześc. w trzech różnych lokalizacjach" - oznajmił w komunikacie PERN. Jak wyjaśnił, przetarg dotyczy budowy zbiorników o pojemności po 32 tys. metrów sześc. każdy - trzech w bazie w Koluszkach, trzech w bazie w Nowej Wsi Wielkiej oraz jednego w bazie w Dębogórzu, która jest przystosowana do odbioru dostaw z Morza Bałtyckiego realizowanych statkami. "Termin składania ofert upływa 17 maja" - zaznaczyła w informacji spółka.

Odnosząc się do planowanych inwestycji, wiceprezes PERN Mateusz Radecki zwrócił uwagę, że spółka ta "konsekwentnie wdraża w życie kolejne elementy strategii, które zwiększają bezpieczeństwo energetyczne Polski, ale jednocześnie odpowiadają na realne zapotrzebowanie rynku". "Mimo pandemii inwestujemy w rozwój naszych baz zgodnie z potrzebami i oczekiwaniami klientów" - podkreślił.

Wiceprezes PERN wspomniał przy tym, iż spółka kończy właśnie drugi etap rozbudowy swych baz paliwowych, łącznie o 222 tys. metrów sześc. pojemności i jednocześnie rozpoczyna kolejny. "Sprawne realizowanie projektów w czasie pandemii było i jest możliwe tylko dzięki mocnemu zaangażowaniu wszystkich stron, naszych pracowników oraz wykonawców" - oświadczył Radecki.

PERN wskazał, że "jednym z filarów" jego działalności jest składowanie oraz magazynowanie paliw i "dlatego firma stale rozwija swoją infrastrukturę magazynową". Według spółki, "szczególne znaczenie ma również ograniczenie w ostatnich latach działalności tzw. +szarej strefy+, w wyniku którego nastąpił znaczący wzrost obrotu paliwami w bazach paliw należących do PERN, a to z kolei przełożyło się na zwiększone zapotrzebowanie na pojemności magazynowe".

"Nowa infrastruktura magazynowa pozwoli także na m.in bardziej elastyczny obrót paliwami oraz przechowywanie zapasów interwencyjnych" - podkreślono w informacji PERN o przetargu, dotyczącym planowanej rozbudowy pojemności na produkty naftowe.

PERN to państwowy podmiot, strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, odpowiadający m.in. za tłoczenie rurociągami ropy naftowej do rafinerii krajowych: PKN Orlen w Płocku i Grupy Lotos w Gdańsku, a także do dwóch rafinerii w Niemczech oraz za magazynowanie w bazach na terenie kraju, zarówno surowca, jak i paliw płynnych. Spółka świadczy też usługi transportu paliw, w tym benzyny, oleju napędowego i opałowego.

Wdrożony w PERN Program Megainwestycji obejmuje m.in. realizowaną rozbudowę pojemności magazynowych na ropę naftową i paliwa, a także planowaną budowę drugiej nitki naftowego Rurociągu Pomorskiego oraz magistrali produktowej Boronów-Trzebinia.

