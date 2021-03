Pesa: dobiega końca modernizacja pociągów dla PKP Intercity

Dobiega końca modernizacja pierwszych dwóch elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74, którą dla PKP Intercity realizuje konsorcjum spółek ZNTK "Mińsk Mazowiecki" i Pesa Bydgoszcz - poinformował we wtorek w komunikacie Piotr Mazurek z Pesy.

Pojazdy, które zostaną unowocześnione, zaczną wozić pasażerów w drugiej połowie roku.

PKP Intercity w czerwcu 2019 r. podpisało z konsorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Mińsk Mazowiecki" i Pesa Bydgoszcz umowę na modernizację 14 elektrycznych zespołów trakcyjnych ED74. Wartość kontraktu wynosi 274,8 mln zł brutto. Obecnie pierwszy z pojazdów przechodzi wewnętrzne testy, a drugi jest w fazie lakierowania i zabudowy.

Pojazdy przejdą wstępną, 7-dniową eksploatację bez udziału pasażerów, a następnie 90-dniową tzw. eksploatację nadzorowaną, podczas której wykonawcy zapewnią całodobowe wsparcie techniczne. Oceniane i sprawdzane będą rozwiązania techniczne zastosowane podczas naprawy i modernizacji, co pozwoli wprowadzić ewentualne zmiany w pozostałych pojazdach.

Dostawa wszystkich 14 zmodernizowanych elektrycznych zespołów trakcyjnych nastąpi w ciągu czterech lat od podpisania umowy, czyli do czerwca 2023 r.

"Projekt unowocześnienia 14 pojazdów to przede wszystkim korzyść dla pasażerów, którzy już wkrótce odczują większy komfort podczas podróży koleją. Skorzystają też sprawdzone polskie firmy, którym współpraca z PKP Intercity daje szansę na dalszy rozwój. Udział bydgoskiej Pesy i ZNTK +Mińsk Mazowiecki+ w pracach nad unowocześnianiem floty naszego narodowego przewoźnika potwierdza, że polskie firmy kolejowe mają wiele do zaoferowania" - powiedział cytowany w komunikacie wiceminister aktywów państwowych Maciej Małecki.

Wiceminister zaznaczył, że resort zachęca spółki Skarbu Państwa do tego takiej współpracy, w ramach rachunku ekonomicznego, z zachowaniem najwyższej jakości. "Udana współpraca PKP Intercity oraz Pesy i ZNTK +Mińsk Mazowiecki+ pokazuje, że jest to możliwe" - ocenił Małecki.

W komunikacie podkreślono, że w czasie modernizacji pojazdy przechodzą zmiany, które podniosą standard składów, tak aby jak najlepiej odpowiadały na potrzeby i oczekiwania pasażerów. W zmodernizowanych pociągach pasażerowie skorzystają m.in. z klimatyzacji, wygodnych foteli i Wi-Fi. Każde miejsce będzie miało dostęp do gniazdka elektrycznego, a w każdym składzie będą wzmacniacze sygnału komórkowego i po dwie maszyny z napojami i przekąskami. Pojazdy będą również dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Dodatkowo w każdym składzie będzie miejsce przeznaczone do przewozu rowerów. Zmodernizowane pojazdy zostaną lepiej wygłuszone. Unowocześnione pociągi mają planowo być wykorzystywane głównie na trasach Wrocław - Lublin i Wrocław - Kielce.

Prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, cytowany w komunikacie, podkreślił, że składy ED74 będą istotnym wzmocnieniem floty i pomogą rozwinąć ofertę połączeń w południowej części Polski. "Co ważne, będą dostosowane po potrzeb różnych grup podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami. Ich stopniowe włączanie do naszego parku taborowego będzie więc kolejnym krokiem w zwiększaniu dostępności do kolei" - zaznaczył Chraniuk.