Pesa dostarcza kolejne pociągi do Włoch, wygrała przetarg na tramwaje do Rumunii

Bydgoska Pesa rozpoczęła dostawy kolejnych pociągów trzyczłonowych ATR220Tr dla włoskich kolei państwowych Trenitalia; wygrała też przetarg na dostawę 16 nowych tramwajów Swing dla rumuńskiego miasta Jassy - poinformowała w środę w komunikacie spółka.

Pierwszą umowę z Pesą koleje Trenitalia zawarły w 2013 roku. Do tej pory spółka dostarczyła do Włoch w sumie 85 trzyczłonowych zespołów trakcyjnych przeznaczonych do przewozów pasażerskich w ruchu regionalnym. Obsługują one połączenia na terenie całych Włoch, m.in. w rejonie Bari, Bolonii, Florencji, Padwy, Mediolanu czy Pizy.

Po zrealizowaniu głównej dostawy w ramach umowy ramowej Trenitalia zdecydowała się w marcu 2018 roku zamówić 14 kolejnych pojazdów. Pierwszy z nich, ATR220Tr045, 5 lutego wyjechał do Włoch. Dziesięć z zamówionych pojazdów będzie wykorzystywanych w ruchu regionalnym na włoskiej wyspie Sardynia. Realizacja całego kontraktu ma się zakończyć do stycznia 2021 r.

Pesa wygrała przetarg na dostawę 16 tramwajów dla Jassy w Rumunii. Fabryka zaoferowała temu miastu pięcioczłonowe niskopodłogowe Swingi o długości 30,5 m, zabierające na pokład 239 pasażerów, w tym 58 na miejscach siedzących. To drugie już miasto w Rumunii, w którym będą jeździć tramwaje z Bydgoszczy; wcześniej Pesa dostarczyła cztery Swingi dla Cluj.

"Sytuacja Pesy się stabilizuje, czego dowodem jest to, że kolejne pojazdy dostarczamy w uzgodnionych z zamawiającymi terminach. Sukcesywnie nadrabiamy też opóźnienia z przeszłości oraz budujemy portfel zamówień na przyszłość, wybierając wyłącznie rentowne kontrakty. Czekamy na uprawomocnienie pozytywnej decyzji dla miasta Jassy. 16 tramwajów dołączy do blisko 400 komfortowych pojazdów, które jeżdżą już w 11 krajach" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

W komunikacie podkreślono też, że Pesa przyspieszyła realizację kontraktu dla Częstochowy. Pierwszy z tramwajów wyjedzie na testy homologacyjne w tym mieście na początku marca. W tym tygodniu postęp produkcji pozytywnie ocenili przedstawiciele MPK, którzy w bydgoskiej fabryce oglądali pierwsze nowe Twisty.

"Tegoroczna dostawa 10 nowych składów tramwajowych pozwoli nam na największą od dekad modernizację taboru tramwajowego. W połączeniu z siedmioma Twistami, które jeżdżą już od kilku lat po naszym mieście, nowoczesne tramwaje będą stanowiły zdecydowaną większość składów obsługujących linie tramwajowe w Częstochowie - stwierdził cytowany w komunikacie prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Mieszkańcy Częstochowy będą mogli zobaczyć nowy tramwaj w marcu, kiedy rozpoczną się jazdy testowe.

Zarząd Pesy pracuje nad nową strategią spółki, która ma być przedstawiona do końca pierwszego kwartału tego roku. Główne cele firmy na ten rok to sukcesywne nadrabianie opóźnień i terminowe dostawy pojazdów, budowanie portfela zamówień w oparciu wyłącznie o rentowne kontrakty, a na koniec roku - osiągnięcie dodatniego wyniku z działalności operacyjnej.