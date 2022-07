Pesa dostarczy dla Tallina 23 tramwaje

Pesa Bydgoszcz dostarczy dla Tallina łącznie 23 tramwaje Twist. Estończycy zdecydowali o skorzystaniu z prawa opcji i rozszerzyli wcześniejsze zamówienie na dostawę ośmiu pojazdów o kolejne 15 - poinformowała w środę w komunikacie firma.

Umowa na dostawę tramwajów dla stolicy Estonii została podpisana w maju. Wersja podstawowa zakładała dostarczenie ośmiu pojazdów, ale zamawiający miał prawo skorzystania z opcji na kolejne 15 pojazdów do końca września 2023 r. Estończycy już potwierdzili zamówienie z opcji.

"Zaproponowaliśmy Tallinowi (...) nowoczesne i przyjazne środowisku tramwaje. Cieszę się, że władze TLT tak szybko zdecydowały o skorzystaniu z opcji. To ważne również dlatego, że w naszej Strategii 2026+ Pribaltica jest jednym z rynków, na których konsekwentnie chcemy zwiększać naszą obecność" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Pesa zaoferowała Tallinowi 3-członowy tramwaj z rodziny Twist o długości 28,56 metra, mogący przewieźć do 309 pasażerów, w tym 65 na miejscach siedzących. Ich prędkość konstrukcyjna to 80 km/h, a eksploatacyjna - 50 km/h. Zostaną wyposażone w systemy informacji, sprzedaży biletów, zliczania pasażerów, monitoringu, rekuperacji energii oraz diagnostyki online. Zarówno kabina motorniczego, jak i przestrzeń pasażerska będą klimatyzowane, a nowością będzie podgrzewana podłoga.

Wartość całego kontraktu (podstawowe zamówienie i opcja) to 52 mln euro.

"Przygotowania do produkcji pojazdów już rozpoczęliśmy, szybkie uruchomienie opcji pozwoli właściwie przygotować harmonogram dostaw komponentów i dostosować nasze plany produkcyjne. Chcemy pierwszy tramwaj dostarczyć wiosną 2024 r., a ostatni powinien dotrzeć do Tallina do czerwca 2025 r." - zapowiedział cytowany kierownik kontraktu Tallin w Pesie Paweł Hardy.

Zakup tramwajów to część projektu modernizacji komunikacji w Tallinie. Zakłada on między innymi budowę nowej linii tramwajowej "Stary Port", zakup taboru i powstanie hubu przesiadkowego. Całość jest jednym z kluczowych elementów estońskiej części Rail Baltica.

"Nowa linia tramwajowa połączy Stary Port z terminalem Rail Baltica i lotniskiem. Dzięki tej inwestycji w Tallinie powstanie bardzo ważny dla miasta nowoczesny węzeł przesiadkowy, gdzie na jednej stacji spotkają się linie autobusowe, kolejowe i tramwajowe" - podkreślał po podpisaniu umowy wicemer Tallina i przewodniczący rady nadzorczej Zarządu Transportu Publicznego Andrei Novikov.

Pesa dostarczyła do tej pory ponad 800 tramwajów do kilkunastu miast w Europie. Wyprodukowane w Bydgoszczy pojazdy wożą mieszkańców takich miast, jak: Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Sofia, Moskwa, Kijów, Jassy i Kluż (oba miasta w Rumunii) czy Segedyn (Węgry). Obecnie spółka realizuje zamówienia na dostawę kolejnych tramwajów dla Sofii, Krajowej w Rumunii i Wrocławia. Ostatnio wygrała przetarg na dostawę do 46 tramwajów dla Bydgoszczy.

