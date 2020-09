Pesa zrealizowała kontrakt na dostawę Linków dla Deutsche Bahn

Pesa Bydgoszcz zrealizowała kontrakt na dostawę 72 pociągów spalinowych Link dla Deutsche Bahn. Ostatnie pojazdy wyjechały z zakładu we wtorek, a w środę zostały zaprezentowane w bazie DB w Kempten koło Monachium - poinformował w komunikacie szef PR fabryki Maciej Grześkowiak.

Łącznie Pesa dostarczyła do Niemiec 23 Linki w werseji dwuczłonowej i 49 w wersji trójczłonowej. To pojazdy przeznaczone do ruchu regionalnego. Wożą pasażerów w rejonach Dortmundu (Sauerland), Frankfurtu (Hesja) i Monachium (Allgaeu). Do tej pory przejechały już ponad 2 mln kilometrów.

"To był jeden z najtrudniejszych kontraktów z jakim Pesa miała okazję się zmierzyć. Rynek niemiecki jest najbardziej wymagającym rynkiem kolejowym w Europie. Współpraca z DB była wyzwaniem, nie mieliśmy doświadczenia pracy z tak wymagającym partnerem. W realizacji tego kontraktu były lepsze i gorsze momenty, ale nie poddaliśmy się. Wszystkie pojazdy dostarczyliśmy w uzgodnionym terminie, pomimo panującej pandemii. To sukces całego zespołu, w ten projekt zaangażowanych było kilkaset osób - im wszystkim należą się podziękowania i gratulacje" - powiedział kierownik kontraktu DB w Pesie Jacek Niedziela.

Szef DB Regio Bayern Hansruediger Fritz ocenił, że początki były trudne. "Wprowadzenie PESA Link do eksploatacji w DB Regio wiązało się z wyzwaniami, które pokonaliśmy wspólnie z producentem. To się opłaciło: uruchomienie pociągów w sieci Allgaeu przebiegło właściwie bezproblemowo" - podkreślił.

Pesa Link w zależności od liczby członów mają od 110 do 160 miejsc siedzących, w tym 12 w I klasie, są w pełni przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych, niskopodłogowe, z miejscami dla rowerów i mogą osiągać prędkość do 140 km/h.

Umowa ramowa pomiędzy Pesa a Deutsche Bahn została podpisana 19 września 2012 roku na berlińskich targach Innotrans. Dawała ona DB możliwość zamówienia do 420 pojazdów, a wartość kontraktu wynosiła 1,2 mld. Dwa lata po podpisaniu umowy Pesa zaprezentowała w Berlinie prototyp pojazdu, który ostatecznie 30 maja 2018 roku otrzymał homologację i został dopuszczony przez EBA do ruchu z pasażerami na terenie Niemiec.

"Pesa produkuje dzisiaj dla zagranicznych klientów pojazdy kolejowe i tramwaje. W tej chwili realizujemy zamówienia dla przewoźników z Włoch, Niemiec, Czech i Rumuni. Doświadczenie zebrane między innymi dzięki współpracy z DB pozwala z optymizmem patrzeć na rozwój eksportu na rynki europejskie" - powiedział prezes Pesy Krzysztof Zdziarski.

Pesa to jedyny polski producent, którego pojazdy zostały dopuszczone do ruchu na rynku niemieckim.