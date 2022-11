Peter Gabriel w maju wystąpi w Polsce

Współzałożyciel grupy Genesis, legenda rocka progresywnego i popu, Peter Gabriel, wystąpi 18 maja w krakowskiej Tauron Arenie. Koncert odbędzie się w ramach trasy promującej jego najnowszy album "i/o", którego premierę zapowiedziano w tym roku. Artysta pracował nad nim prawie dwie dekady

Brytyjski wokalista, pianista i producent, znany w pierwszej kolejności jako założyciel grupy Genesis i autor piosenek "Sledgehammer" lub "Don't Give Up", zaśpiewanego w duecie Kate Bush, które trwale wpisały się w historię popkultury jako największe przeboje wszech czasów, wystąpi 18 maja w Tauron Arenie Kraków - poinformowała agencja koncertowa Live Nation. Artysta będzie promował nadchodzący album "i/o". Razem z Gabrielem wystąpią Tony Levin, David Rhodes i Manu Katché.

"Minęło trochę czasu i jestem podekscytowany liczbą nowych piosenek, które mnie otaczają i tym, że mogę zabrać je w trasę. Nie mogę się doczekać, żeby Was tam zobaczyć" - przytacza słowa muzyka agencja Live Nation w komunikacie prasowym.

72-letni Peter Gabriel był pierwszym wokalistą kultowego zespołu rockowego Genesis, który założył wspólnie ze szkolnymi kolegami. Po opuszczeniu grupy w 1975 roku (jego miejsce z zespole zajął wówczas Phil Collins) rozpoczął karierę solową. Jego ostatni - jak dotąd - album studyjny "Up" ukazał się we wrześniu 2002 roku.

Płyta "i/o" w pierwotnym zamyśle miała ukazać się w 2004 r., jednak dopiero w czerwcu tego roku długoletni współpracownik Gabriela Manu Katché, potwierdził, że prace nad nią dobiegają końca. Już wtedy zapowiedziano też światową trasę koncertową artysty i jego zespołu w 2023 r.

Peter Gabriel jest wielokrotnym zdobywcą Grammy i innych prestiżowych nagród międzynarodowej branży muzycznej. Tworzył także muzykę filmową (skomponował ścieżki dźwiękowe do filmów: "Ptasiek" w reżyserii Alana Parkera oraz "Ostatnie kuszenie Chrystusa" i "Gangi Nowego Jorku" Martina Scorsese). Zajmuje się działalnością producencką, założył własną wytwórnię Real World Records i powołał odbywający się od 40. lat festiwal muzyczny WOMAD.

Słynie z działalności charytatywnej i zaangażowania w walkę o prawa człowieka. W 2006 r. został uhonorowany tytułem Człowieka Pokoju przez Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla. Dwukrotnie wprowadzono go do Rock & Roll Hall of Fame. Od lat inicjuje aktywności oparte na możliwościach wykorzystania nowych technologii w różnych dziedzinach twórczych.

Trasa "i/o The Tour" obejmie 22 kraje europejskie. Przedsprzedaż biletów na koncert w Krakowie rozpocznie się w czwartek o 10.00 w serwisie Ticketmaster Polska. Otwarta sprzedaż ruszy 14 listopada.

