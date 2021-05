Petka-Zagajewska: dane o wzroście płac pokazują dobrą kondycję gospodarstw domowych

Wzrost płac w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 roku był silniejszy, niż przewidywaliśmy – powiedziała Marta Petka-Zagajewska, szefowa Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP.

Przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w pierwszym kwartale 2021 r. wyniosło 5 tys. 681,56 zł - poinformował GUS w środowym komunikacie.

"Dane o wzroście płac w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 roku są silniejsze, niż zakładaliśmy. Od roku 2000 nie zdarzyła się tak wysoka dynamika wzrostu płac w gospodarce narodowej w I kwartale nowego roku w stosunku do ostatniego kwartału roku poprzedniego. To pokazuje, że mimo restrykcji i nowej fali zachorowań, rynek pracy i jego strona płacowa w I kwartale 2021 roku podlegała wyraźnej normalizacji. Obserwowane roczne tempo wzrostu płac jest już bliskie poziomów, jakie widzieliśmy przed wybuchem pandemii" - powiedziała Marta Petka-Zagajewska, szefowa Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO BP.

Specjalistka zwróciła uwagę, że dane dotyczące płac w I kwartale są szersze od tych, jakie Główny Urząd Statystyczny podaje co miesiąc. Dane miesięczne obejmują firmy większe, tymczasem dane kwartalne obejmują całą gospodarkę narodową.

"Dane kwartalne pokazują wzrost większy niż te obejmujące firmy zatrudniające 9 i więcej osób. To pokazuje, że kondycja finansowa gospodarstw domowych jest bardzo dobra. Udało się zachować miejsca pracy, a wynagrodzenia pozostają w silnym trendzie wzrostowym i rosną szybciej niż inflacja" - mówi Marta Petka-Zagajewska.

Jej zdaniem dane bardzo dobrze rokują dla konsumpcji prywatnej i wzrostu gospodarczego w najbliższych kwartałach.

"Realny wzrost wynagrodzeń w połączeniu z zasobami finansowymi, jakie Polacy zakumulowali w trakcie pandemii, kiedy to po prostu nie mogli wydawać pieniędzy na niektóre aktywności, dają nadzieję na to, że trend odbudowy aktywności konsumpcyjnej powinien postępować szybko. Przez najbliższe kwartały to będzie główny mechanizm, który będzie odpowiadał za odbudowę dynamiki PKB" - prognozuje ekonomistka PKO BP.

Jak poinformował GUS w komunikacie, przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w I kwartale 2021 było o 4,1 proc. wyższe niż w IV kwartale 2020 roku, kiedy wyniosło 5 tys. 457,98 zł. Z kolei w stosunku do I kwartału 2020 roku przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2021 było wyższe o 6,6 proc.

