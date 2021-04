Petr Kellner, najbogatszy Czech, został pochowany w ogrodach swojej willi

W weekend odbył się pogrzeb Petra Kellnera, najbogatszego Czecha, który zginął 27 marca w katastrofie śmigłowca na Alasce - poinformował w poniedziałek dziennik "Blesk". Według gazety został on pochowany w ogrodach swojej willi w Pradze.

Biznesmen zginął w katastrofie śmigłowca nad Alaską podczas lotu, który miał zakończyć się wysadzeniem pasażerów w górach i zjazdem na snowboardach.

W pogrzebie uczestniczyła rodzina i najbliżsi współpracownicy właściciela grupy PPF, specjalizującej się w finansach, telekomunikacji, ubezpieczeniach i mediach.

Kellner według zestawienia magazynu "Forbes", opublikowanego już po śmierci przedsiębiorcy, zajmował 110 miejsce na liście najbogatszych osób na świecie.

Dysponował majątkiem wartości 17,5 mld dolarów. Był właścicielem około 99 proc. grupy inwestycyjnej PPF, która działa na trzech kontynentach.

"Blesk" napisał, że trumnę przetransportował do Czech samolot koncernu PPF. Maszyna przeleciała symbolicznie nad położoną na północ od Pragi miejscowością Czeska Lipa, w której przed 56 laty urodził się Kellner.

Maszyna uderzyła w zbocze. Zginęło pięć osób - pilot i czterej pasażerowie. Ocalał osobisty trener Kellnera, były czeski reprezentant w snowboardzie David Horvath. Według jego informacji tragedia była najprawdopodobniej wynikiem panujących w górach warunków, m.in. silnego wiatru. Władze wstępnie wykluczyły wadę techniczną maszyny.

Prezydent Milosz Zeman powiedział w niedzielę, że przyzna pośmiertnie Kellnerowi jedno z najwyższych czeskich odznaczeń - Order Białego Lwa.

Sprzedawca kserokopiarek

Urodzony w 1964 roku w ówczesnej Czechosłowacji, w 1989 roku Kellner studiował ekonomię i pracował jako sprzedawca kserokopiarek Ricoh. Jego życie zmieniło się, gdy państwo zaczęło sprzedawać swój majątek. Kellner skorzystał z tego wraz z kilkoma partnerami i w 1991 r. założył fundusz, który nabył udziały w 202 przedsiębiorstwach. Później przekształcił się on w PPF.



Obecnie firma prowadzi działalność w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym, produkcyjnym, medialnym i biotechnologicznym. Home Credit, założony w 1997 roku, jest jednym z największych kredytodawców konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej i rozszerzył swoją działalność na kraje takie jak Chiny, Indie i Indonezja. Działalność Kellnera w Chinach wywołała pewne kontrowersje w kraju, ponieważ krajowa agencja wywiadowcza zaliczyła azjatycki kraj do największych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.



Po spadku do najniższego poziomu 8,6 miliarda dolarów w maju ubiegłego roku na początku pandemii, jego majątek wzrósł po odbiciu w bankowości i dzięki wzrostowi na rynku akcji telekomunikacyjnych. Wraz z żoną Renatą założył Fundację Rodziny Kellnerów, która przekazuje środki na cele edukacyjne, kulturalne i zdrowotne.



Transfer majątku Kellnera może być łatwiejszy dzięki temu, że jego szeroka sieć biznesowa działająca w różnych branżach i regionach jest zjednoczona w ramach struktury holdingowej PPF.



Najbogatszy Czech pozostawił po sobie spuściznę - majątek wart 17,5 mld dolarów . Czeski przedsiębiorca kontrolował 99 proc. akcji grupy PPF, której wartość to 52 miliardy dol. Majątek prawdopodobnie odziedziczy wdowa po 56-letnim przedsiębiorcy i czwórka jego dzieci. Ustalenia dotyczące sukcesji w firmie są jednak niejasne. Rodzina Kellnera nie odgrywała istotnej roli w codziennej działalności PPF, tak więc operacjami firmy miałby zarządzać teraz jej mniejszościowy akcjonariusz Ladislav Bartonicek.



