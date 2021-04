Petr Kellner zostawił wielki majątek do podziału. Ważą się losy PPF Group

15,7 mld dolarów i kontrola nad grupą PPF - to spuścizna po Petrze Kellnerze. Najbogatszy Czech zginął pod koniec marca na Alasce w katastrofie helikoptera.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Sprzedawca kserokopiarek

Urodzony w 1964 roku w ówczesnej Czechosłowacji, w 1989 roku Kellner studiował ekonomię i pracował jako sprzedawca kserokopiarek Ricoh. Jego życie zmieniło się, gdy państwo zaczęło sprzedawać swój majątek. Kellner skorzystał z tego wraz z kilkoma partnerami i w 1991 r. założył fundusz, który nabył udziały w 202 przedsiębiorstwach. Później przekształcił się on w PPF.Obecnie firma prowadzi działalność w sektorze finansowym, telekomunikacyjnym, produkcyjnym, medialnym i biotechnologicznym. Home Credit, założony w 1997 roku, jest jednym z największych kredytodawców konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej i rozszerzył swoją działalność na kraje takie jak Chiny, Indie i Indonezja. Działalność Kellnera w Chinach wywołała pewne kontrowersje w kraju, ponieważ krajowa agencja wywiadowcza zaliczyła azjatycki kraj do największych zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego.Po spadku do najniższego poziomu 8,6 miliarda dolarów w maju ubiegłego roku na początku pandemii, jego majątek wzrósł po odbiciu w bankowości i dzięki wzrostowi na rynku akcji telekomunikacyjnych. Wraz z żoną Renatą założył Fundację Rodziny Kellnerów, która przekazuje środki na cele edukacyjne, kulturalne i zdrowotne.Transfer majątku Kellnera może być łatwiejszy dzięki temu, że jego szeroka sieć biznesowa działająca w różnych branżach i regionach jest zjednoczona w ramach struktury holdingowej PPF.