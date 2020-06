PFR: 45,3 mld zł otrzymały firmy z Tarczy Finansowej PFR

45,3 mld zł subwencji otrzymały przedsiębiorcy z Tarczy Finansowej PFR - poinformował w czwartek Polski Fundusz Rozwoju na Twitterze. 13,2 mld zł trafiło do mikroprzedsiębiorców.

"Po nieco ponad 5 tygodniach działania Tarczy Finansowej PFR do przedsiębiorców trafiło 45,3 mld zł subwencji, z czego 13,2 mld zł otrzymali mikroprzedsiębiorcy, a 32,1 mld zł małe i średnie firmy" - podał Fundusz we wpisie.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc skierowana jest do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Jej wartość to ok. 100 mld zł.

Pod koniec maja Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego dla dużych przedsiębiorstw. Budżet zatwierdzonego programu wynosi 7,5 mld zł.