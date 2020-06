PFR: 46,5 mld zł subwencji dla firm

46,5 mld zł subwencji dla firm poszkodowanych przez pandemię koronawirusa wypłacono w ramach Tarczy Finansowej PFR - poinformował w poniedziałek na Twitterze Polski Fundusz Rozwoju.

"Z rządowego programu Tarcza Finansowa PFR skorzystało blisko 250 tys. firm, które otrzymały już łącznie 46,5 mld zł subwencji. Do mikroprzedsiębiorstw trafiło 13,6 mld zł, a do małych i średnich firm 32,9 mld zł" - napisano.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc skierowana jest do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Jej wartość to ok. 100 mld zł.

Pod koniec maja Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie programu pomocowego dla dużych przedsiębiorstw. Budżet zatwierdzonego programu wynosi 7,5 mld zł.