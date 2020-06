PFR: 50,8 mld zł subwencji trafiło na konta firm

50,8 mld zł subwencji trafiło na konta firm w ramach Traczy Finansowej PFR - poinformował we wtorek Polski Fundusz Rozwoju.

Z danych PFR wynika, że z programu pomocowego skorzystało 273 tys. 185 firm, w których jest zatrudnionych 2 mln 609 tys. 553 osoby. W sumie jak poinformowano, PFR za pośrednictwem banków wypłacił już 50 787 310 678 zł. Z tej kwoty 15 mld zł trafiło do mikroprzedsiębiorstw, natomiast małe i średnie firmy otrzymały 35,8 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

PFR wyemitował do tej pory papiery o łącznej wartości 62 mld zł.

We wtorek (9 czerwca) ruszyła Tarcza Finansowa PFR adresowana do dużych przedsiębiorstw o wartości 25 mld zł.