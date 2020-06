PFR: 51,7 mld zł wypłaconych z Tarczy Finansowej

W ramach Tarczy Finansowej przekazaliśmy już 51,7 mld zł subwencji, które trafiły do blisko 280 tys. firm - podał Polski Fundusz Rozwoju w piątek.

W ramach Tarczy Finansowej PFR przekazał środki firmom zatrudniającym prawie 2,7 mln osób.

Z ogólnej kwoty mikrofirmy otrzymały 15,3 mld zł, a małe i średnie przedsiębiorstwa - 36,5 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

PFR wyemitował do tej pory papiery o łącznej wartości 62 mld zł. PFR realizuje program Tarczy Finansowej we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.

W sumie - jak wskazał Paweł Borys - wartość środków chroniących miejsca pracy i firmy w ramach rządowej tarczy antykryzysowej składającej się z różnych instrumentów, takich jak pożyczki, dotacje, czy ulgi powinna wynieść 100 mld zł w 2 kwartale br.