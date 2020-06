PFR: 54,3 mld zł subwencji trafiło na konta firm

54,3 mld zł subwencji z Tarczy Finansowej PFR trafiło na konta firm - poinformował w poniedziałek na Twitterze Polski Fundusz Rozwoju.

"Po dwóch miesiącach działania Tarczy Finansowej PFR do blisko 300 tys. przedsiębiorców zatrudniających 2,8 mln osób trafiło 54,3 mld zł subwencji. Mikroprzedsiębiorstwa otrzymały już 16,3 mld zł, a MŚP 38 mld zł" - napisano na Twitterze.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

PFR wyemitował do tej pory papiery o łącznej wartości 62 mld zł. Fundusz realizuje program Tarczy Finansowej we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.