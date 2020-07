PFR: blisko 58,5 mld zł wypłaconych firmom z Tarczy Finansowej

Wedle stanu na 21 lipca 2020 r. za pośrednictwem banków wypłacono 58 mld 487 mln 692 681 zł subwencji. Z programu skorzystało dotychczas 328 tysięcy 077 firm - podał Polski Fundusz Rozwoju na swojej stronie internetowej we wtorek.

Fundusz podał, że liczba pracowników zatrudnionych w firmach, które skorzystały z programu Tarczy Finansowej PFR to 3 mln 041 573 osób.

Wedle PFR kwota wypłacona mikroprzedsiębiorstwom to ok. 17,8 mld zł, a środki wypłacone małym i średnim firmom to ok. 40,7 mld zł.

Tarcza Finansowa PFR to rządowy program wsparcia finansowego dla przedsiębiorców poszkodowanych w wyniku COVID-19. Pomoc jest skierowana do sektora mikroprzedsiębiorstw, małych, średnich oraz dużych firm. Wartość wsparcia to 100 mld zł.

Program Tarczy Finansowej realizowany jest we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi, które odgrywają kluczową rolę w dystrybucji środków pozyskanych przez PFR na jego realizację.