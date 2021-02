PFR: blisko 6 mld zł subwencji otrzymały firmy z Tarczy PFR 2.0

Blisko 6 mld zł subwencji otrzymały firmy z Tarczy PFR 2.0 - poinformował w czwartek na Twitterze Polski Fundusz Rozwoju.

Jak wyliczył Fundusz, do ok. 40 tys. przedsiębiorstw, zatrudniających 261 tys. osób, trafiło prawie 6 mld zł.

"Do 28 lutego można składać wnioski o subwencje w ramach "Tarcza Finansowa PFR 2.0. Do tej pory wsparcie otrzymało m.in.: 5531 firm z woj. mazowieckiego, 4525 z małopolskiego, 4278 ze śląskiego, 3430 z wielkopolskiego i 2748 z dolnośląskiego" - czytamy.





Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom, poszkodowanym przez pandemię, uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r.



Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.