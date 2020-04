PFR da subwencje, pożyczki i obligacje. Oto szczegóły pomocy

Polski Fundusz Rozwoju uruchamia nowy program pomocowy o wartości 100 mld zł dla przedsiębiorstw, które ucierpiały wskutek pandemii koronawirusa. Będzie się on składał z trzech podstawowych komponentów dedykowanych mikrofirmom, małym, średnim i dużym przedsiębiorstwom. - Naszym priorytetem jest uratowanie jak największej liczby polskich firm. Cały nasz zespól jest jak szpital dla firm, a lekarstwem pomoc w ramach naszego programu - mówił Paweł Borys, prezes PFR.

Pomoc dla małych i średnich firm

Tarcza Finansowa dla Dużych Firm

finansowanie płynnościowe w postaci pożyczek lub obligacji na okres 2 lat o wartości nawet do 1 mld zł

finansowanie preferencyjne w postaci pożyczek preferencyjnych na okres 3 lat, częściowo bezzwrotnych i uzależnionych od straty finansowej oraz utrzymania zatrudnienia o wartości do 750 mln zł na podmiot

finansowanie inwestycyjne w postaci obejmowanych instrumentów kapitałowych (udziałów lub akcji) na zasadach rynkowych lub w ramach pomocy publicznej o wartości do 1 mld zł na podmiot.

PFR jak szpital

Maksymalna wartość programu dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł.Jak czytamy w materiałach PFR, maksymalna kwota subwencji ma zależeć od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne. Zaznaczono, że 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.W przypadku zmniejszenia zatrudnienia, procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, ma stanowić silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Spłata ratalna reszty subwencji rozpoczyna się po 12 miesiącach i rozłożona jest na 24 miesiące.Dodatkowo subwencja może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25 proc. - na przedterminową spłatę kredytów. Subwencja ma również proste zabezpieczenie, np. wekslowe. W dystrybucji produktów skierowanych do tej grupy firm szczególny nacisk został położony na ich łatwą dostępność w kanałach elektronicznych wybranych banków komercyjnych oraz prostą i szybką obsługę z wykorzystaniem oświadczeń beneficjentów.W ramach drugiego komponentu programu pomocowego PFR, dedykowanego małym i średnim przedsiębiorstwom, finansowanie dostępne będzie dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.Podstawowe zasady pomocy dla MŚP są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy (co najmniej 25 proc. spadek przychodów, zwrot po 12 miesiącach przez 24 miesiące). Główne różnice to maksymalna kwota subwencji, która stanowi 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży do maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł).75 proc. subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności, 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.W programie pomocowym PFR znalazł się także pakiet dla dużych przedsiębiorstw, czyli takich, które zatrudniają powyżej 250 pracowników. Dla nich dostępne będą trzy formy finansowania:Z informacji przekazanych przez Pawła Borysa wynika, że maksymalna wartość programu dla dużych firm wynosi 25 mld zł, zaś zakładana kwota środków bezzwrotnych może osiągnąć wartość 12 mld zł.- Tu środki są zdecydowanie większe, ale też tak dużych firm jest zdecydowanie mniej – mówił prezes PFR.W tym przypadku warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne na 29 lutego 2020 r. lub na dzień udzielenia finansowania. Koniecznym warunkiem jest również posiadanie przez beneficjentów rzeczywistych firm rezydencji podatkowej w Polsce i rozliczanie podatków za ostatnie dwa lata obrotowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.- Naszym priorytetem na najbliższe 3 miesiące jest uratowanie jak największej liczby polskich firm – mówił na konferencji prezes PFR. – Cały nasz zespól jest jak szpital dla firm, a lekarstwem pomoc w ramach naszego programu. Dozowanie lekarstwa będzie uzależnione od stanu pacjenta, czyli tego, jak bardzo firmy dotknął kryzys, z jakiej skali ubytkiem przychodów muszą się borykać. Im poważniejszy jest stan pacjenta, tym większe będzie wsparcie – tak obrazowo Paweł Borys podsumował ogłoszony program pomocowy o wartości 100 mld zł.Pytany o finansowanie całego programu Paweł Borys poinformował, że PFR planuje emisję obligacji w kwietniu, a całość finansowania chce pozyskać w ciągu 3-4 miesięcy.- Zakładamy emitowanie obligacji o tenorze 2-3-4 letnim, spłata zobowiązań zaciąganych na realizację programu wsparcia dla firm będzie następować w latach 2022-25. Na razie zaciągamy dług, gdy będziemy musieli go spłacać, a nie będziemy mieli na to środki, bo część pożyczek będzie umorzona, otrzymamy na ten cel środki z budżetu państwa - dodał.Zaznaczył, że ten program nie powinien wpływać na deficyt budżetowy w 2020 roku ani nie powinien powiększać długu publicznego w tym roku.