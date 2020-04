PFR: firmy nie muszą odprowadzać składek na PPK podczas postojowego

Firmy nie muszą odprowadzać składek na Pracownicze Plany Kapitałowe podczas postojowego oraz obniżonego wymiaru czasu pracy - czytamy w poradniku, który w piątek opublikował Polski Fundusz Rozwoju. Pracownik może je odprowadzać, jeśli to zadeklaruje.

W publikacji eksperci Polskiego Funduszu Rozwoju odpowiadają na pytania zadawane zarówno przez pracodawców jak i pracowników na temat funkcjonowania PPK podczas kryzysu.

Jak czytamy, w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy ani pracodawca, ani uczestnik PPK nie finansują wpłat do PPK obliczanych od wynagrodzenia. Zaznaczono przy tym, że jeśli przestój ekonomiczny został wprowadzony na okres np. od 5 kwietnia do 31 maja 2020 r. to wpłat do PPK naliczonych przed 5 kwietnia 2020 r. należy dokonać, niezależnie od wprowadzonego przestoju ekonomicznego.

Wskazano również, że o ile, pracodawca w okresie postojowego lub skróconego wymiaru czasu pracy z wpłat jest zwolniony, to "nie ma przeszkód, aby uczestnik PPK zdecydował się na finansowanie zarówno wpłat podstawowych, jak i wpłat dodatkowych, w tym okresie". Oznacza to - tłumaczą eksperci - że jeśli pracownik zadeklaruje, że chce płacić, to wpłaty "należy naliczać i je pobierać".

Napisano również, że ustawa o PPK nie przewiduje obowiązku informowania przez pracodawcę o niefinansowaniu wpłat do PPK w okresie przestoju ekonomicznego oraz w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy. Zaznaczono jednak, że taki obowiązek może wynikać z innych regulacji, np. z umowy o zarządzanie PPK.

Jednocześnie - jak czytamy - wskazanym i rekomendowanym jest, aby uczestnicy PPK zostali poinformowani, że wpłaty do PPK w związku z przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy nie będą finansowane oraz o możliwości złożenia przez nich deklaracji finansowania wpłat podstawowych i wpłat dodatkowych do PPK w tym okresie.