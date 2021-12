PFR i BGK mogłyby wesprzeć zieloną transformację

- W procesie transformacyjnego wsparcia mniejszych podmiotów widzę dużą rolę dla takich podmiotów, jak Polski Fundusz Rozwoju czy Bank Gospodarstwa Krajowego, które skupiały się na tworzeniu tarczy dla firm, ograniczając ryzyko upadłości w trakcie pandemii. Teraz, kiedy stopniowo wychodzimy z pandemicznej opresji, te instytucje mogłyby skupić się na wsparciu finansowania inwestycji w ramach zielonej transformacji - mówi wiceprezes zarządu ING Banku Śląskiego, Michał Mrożek. W rozmowie z WNP.PL - także o roli banków w zmieniającej się gospodarce.

Jeżeli tym celem jest rozwój gospodarki, która oparta jest na fundamentach zrównoważonego, stabilnego i przewidywalnego rozwoju, zakładającego zachowanie środowiska naturalnego i społecznego czy - idąc dalej – poprawę jego jakości, to my - poprzez naszą strategię - orientujemy się na tak właśnie pojmowany rozwój.



Bardzo ważnym aspektem w ten sposób rozumianej strategii jest finansowanie transformacji sektora energii, wspieranie gospodarki niskoemisyjnej czy gospodarki obiegu zamkniętego.



Jako ING jesteśmy zainteresowani wsparciem sektorów gospodarki niskoemisyjnej, stąd nasze publiczne zobowiązania do finansowania energii odnawialnej, efektywności energetycznej czy gospodarki obiegu zamkniętego.



Generalnie równo traktujemy wszystkich klientów pod względem oceny stopy zwrotu i ryzyka, przy czym pojawiają się instrumenty czy ulgi przy działaniach zrównoważonych - np. obniżenie marży bankowej (po spełnieniu określonych celów ESG).



Ale to nie banki „same z siebie” stawiają sobie takie cele?



- Naszym zadaniem jest wspierać zarówno oczekiwania społeczne i - co za tym idzie - regulacyjne w kwestii transformacji. Regulatorzy, nie tylko zresztą w Polsce, upatrują w sektorze bankowym lidera wdrażania rozwiązań potrzebnych dla stabilnego rynku gospodarczego tj. polityki fiskalnej; idzie też o zaangażowanie banków jako inwestorów w obligacje - celem sfinansowania tarcz osłonowych oraz dystrybucji tych środków, jak również na przykład o rozwiązania technologiczne czy weryfikacje tożsamości poprzez platformy bankowe.



Z kolei zobowiązania będące pokłosiem Porozumienia paryskiego, jego odbicia w treści Europejskiego Zielonego Ładu czy - na poziomie realizacyjnym - w europejskiej taksonomii tworzą dla banków konkretne ramy realizacji tych strategii.



Nie chodzi mi jednak o to, by zasłaniać się regulacjami, które „pozwalają na jedno, a nie na drugie”. One doprecyzowują ramy, w jakich sektor bankowy wspiera transformację.



W tych ramach nie ma, jak rozumiem, odwracania się banku od klienta?



– Zdecydowanie nie. Reagujemy na potrzeby klientów, którzy kontaktują się z nami np. w poszukiwaniu form finansowania przedsięwzięć związanych z zieloną transformacją.



Często dyskusja ta rozpoczyna się dlatego, że takie jest oczekiwanie ich gospodarczego „ekosystemu”, a naszym zadaniem jest wówczas mieć instrumentarium do efektywnego reagowania na takie potrzeby.



Źródłem tej presji, którą banki "transmitują", jest zatem otoczenie. Klienckie czy inwestycyjne?



- Powiedziałbym szerzej: społeczne, w którym funkcjonujemy. Te postawy kształtują się w dynamicznym procesie i w szerokim spektrum wpływów i zależności. Jeśli pomyślimy, że odbiorcami 80 proc. polskiego eksportu, który jest kluczowym elementem agendy rozwoju gospodarczego naszego kraju, są kraje Europy Zachodniej, a 70 proc. bezpośrednich inwestycji w Polsce pochodzi właśnie z tych rynków – to można tak to ująć.



Jesteśmy aktywnym elementem pasa transmisyjnego, który zwraca uwagę na kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem i ochroną środowiska. Tym samym wpisujemy się w szerszy scenariusz. Zielona transformacja to także dobra okazja do poprawy komunikacji każdego biznesu z jego interesariuszami – społecznościami lokalnymi, kontrahentami, klientami itd.

- Wszyscy jesteśmy częścią ekosystemu i uczestnikami różnego rodzaju pasów transmisyjnych, w którym pełnimy rozmaite role – także role liderów. W przypadku banków o tej pozycji decyduje nie tylko kwestia zapewnienie dostępu do kapitału, bez którego nie byłby zielonych inwestycji, ale także wiedzy, know how, doświadczenia z innych rynków - szczególnie w przypadku banków, które są częścią międzynarodowych grup, czyli tam, gdzie elementy transformacji miały szanse dziać się wcześniej.Taką wiedzę wnoszą także korporacje spoza sektora finansowego, które podejmują decyzje o finansowaniu procesów transformacyjnych, choć może być to postrzegane jako źródło wyższych kosztów. Firmy te, liderzy, o których pan pyta, postrzegają jednak ten koszt jako inwestycję np. w nowe technologie, które przyniosą zysk w przyszłości i które zbudują trwałą wartość w obliczu nieprzewidywalności.Z naszego otoczenia można wskazać takie firmy jak IKEA, Raben, czy Grupa Żywiec - podmioty będące na styku z klientem detalicznym, funkcjonujące w łańcuchach dostaw jako odbiorcy i dostawcy. Takie firmy utrzymują bliskie relacje ze swym otoczeniem, uważnie wsłuchują się w to, co ich partnerzy mówią i na podstawie tego feedbacku swego ekosystemu działają już wykorzystując filary strategii ESG.Swego czasu zdeklarowaliśmy nasze "wygaszanie ekspozycji" na węgiel. Wygaszanie – podkreślę – nie odejście z dnia na dzień. Wówczas było to postrzegane krytycznie przez niektóre środowiska; dziś widzimy, że inni też podążają tą drogą.Owszem, podjęcie się tych zadań, ponoszenie kosztów, których, przynajmniej na razie, nie ponoszą inni, wiąże się z ryzykiem, ale zawsze warto być liderem.- Tak, zielona transformacja to proces, który przyspiesza – jeden z dwóch megatrendów (obok cyfryzacji), którym nową dynamikę nadała pandemia. To fakty, a my musimy do nich podejść nie z pytaniem „czy”, lecz „jak”. A kwestia „jak stwarzać możliwości transformacji” dotyczy w zdecydowanym stopniu również mniejszych podmiotów, o które pan pyta.Widzę tu dwa źródła wsparcia transformacji. Pierwsze to zaangażowanie sektora bankowego w tworzenie, ukierunkowanej na zielone inwestycje, oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kluczowe pozostaje jednak, by te podmioty uczyniły pierwszy krok. Tej gotowości, w potrzebnym zakresie, na polskim rynku jeszcze w pełni nie widzę.A przecież chodzi tu o redukcjępoprzez np. odnowienie parku maszynowego czy czystsze technologie, podstawowego obecnie ryzyka – ryzyka transformacji, ryzyka wypadnięcia z łańcucha dostaw czy nawet z rynku. Zachęcając naszych klientów do działania bierzemy pod uwagę, że ten proces trwa i - jak sądzę - będzie przyspieszał.Drugie źródło wsparcia to dzielenie się wiedzą przez duże korporacje i ich zaangażowanie we współpracę w ramach łańcuchów dostaw. Czasami to kwestie inwestycji kapitałowych, czasami nowych technologii czy sposób pracy.I my pełniliśmy już taką rolę – w tym przypadku dla dużego podmiotu. Taki gigant jak PKN Orlen w pierwszym na polskim rynku procesie emisji zielonych obligacji przez korporację nie tylko pozyskał nasze wsparcie jako koordynatora czy agenta dystrybucji, ale również jako doradcy w sprawach ESG, w kwestiach specjalistycznego ratingu.W procesie transformacyjnego wsparcia mniejszych podmiotów widzę dużą rolę dla takich podmiotów, jak PFR czy BGK, które skupiały się na tworzeniu tarczy dla firm, ograniczając ryzyko upadłości w trakcie pandemii. Teraz, kiedy stopniowo wychodzimy z pandemicznej opresji, te instytucje mogłyby skupić się na wsparciu finansowania inwestycji w ramach zielonej transformacji.Korporacyjne wsparcie dla mniejszych firm może obejmować technologie, know-how, kwestie nowych produktów - tak jak w znanym mi przypadku dużej firmy przetwórstwa rolno-spożywczego. Duży producent - poprzez współpracę z plantatorami - zapewnia sobie dostęp do czystego źródła surowca, by oferować „ekoprodukty”. Tu wchodziła w grę nawet pomoc w zakupie specjalistycznych maszyn.- Standaryzacja jest konieczna, ale i tu mamy do czynienia z trwającym procesem. Spójrzmy, jak to ukształtowało się np. w logistyce.Nie wyobrażamy sobie dziś, by w globalnym transporcie posługiwać się kontenerami w wielu standardach i wielkościach. Życie i rynek wymusiły standaryzację w rozwoju internetu czy w płatnościach bankowych. To dotyczy także zielonych standardów – jest kwestią wypracowania akceptowalnych dla wszystkich norm i parametrów. W tym zakresie podążamy za regulacjami, które tworzą konkretne ramy i przekładają oczekiwania społeczne na mierzalne procedury i modele.Mamy już sześć celów wskazanych w europejskiej taksonomii, czyli: łagodzenie zmian klimatu i adaptację do nich, zrównoważone wykorzystanie i ochronę zasobów wodnych, gospodarkę obiegu zamkniętego, zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrolę czy wreszcie ochronę i odbudowę bioróżnorodności. To ramy standaryzacji, które już teraz warto brać pod uwagę.Na poziomie strategii finansowych widać standardy służące „zazielenianiu” portfela kredytowego – mam tu na myśli chociażby Green Asset Ratio – narzędzie kwalifikowania aktywów i inwestycji jako zrównoważonych.Jestem przekonany, że już w perspektywie najbliższych 2 lat będziemy widzieli coraz więcej wymiernych parametrów do spełnienia.- Na początku pandemii silne były obawy o to, czy sektor bankowy będzie w stanie sprostać zawirowaniom operacyjnym wynikający z pierwszych lockdownów. Sektor wyszedł z tych opresji, pod względem operacyjnym i kapitałowym, nie tylko obronną ręką; pokazał swoją skuteczność zdając egzamin z odporności na „ekstremalną niestabilność”.Polski sektor bankowy stoi na silnych fundamentach mimo presji wielu czynników. Myślę, że zostaliśmy nawet wzmocnieni przez sumę nabytych doświadczeń, które teraz nas pozycjonują do dalszego rozwoju gospodarki.Pomogła pilna obserwacja swoich klientów, ich zachowań i reakcji wobec okoliczności bez precedensu, a to, że dziś mamy do czynienia ze zdrowym portfelem kredytowym, który raportuje większość banków jest - o tym nie zapominajmy - związane z programem tarcz osłonowych.Bardzo ważne, jak będzie wyglądał dalszy rozwój gospodarczy i jaka będzie jego stabilność na ścieżce wzrostu i banków i polskich przedsiębiorstw.