PFR Nieruchomości: 1340 chętnych na 463 mieszkania w trzech miastach

W tym tygodniu spółka PFR Nieruchomości ogłosiła trzy nabory na mieszkania powstające w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. Po kilku dniach na 463 mieszkania w Mińsku Mazowieckim, Dębicy oraz Radomiu jest już 1340 chętnych.

Pierwszy nabór - w Mińsku Mazowieckim ruszył w poniedziałek 10 maja. 138 mieszkań powstających przy ul. Klonowej mieści się w dwóch czterokondygnacyjnych blokach, z czego zdecydowaną większość stanowią lokale 2 i 3-pokojowe. Przewidziano także kilka kawalerek. Metraż lokali 2-pokojowych waha się od 35 do 55 mkw., a 3-pokojowych: od 46 do 66 mkw.

Spółka PFR Nieruchomości wyjaśniła, że elewacja bloków jest utrzymana w jasnej, szaro-białej kolorystyce. W przestrzeniach między budynkami zaplanowano strefy rekreacyjne z alejkami spacerowymi i starannie zaprojektowaną zielenią. Na osiedlu znajdzie się też duży, bezpieczny plac zabaw. Lokatorzy będą mieli do dyspozycji 110 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 38 miejsc naziemnych.

Dzień, później bo 11 maja ruszył drugi nabór w Dębicy. Inwestycja składająca się z trzech 4-kondygnacyjnych budynków powstaje przy ulicy Ratuszowej. Pomieszczą one 201 mieszkań - od kawalerek po lokale czteropokojowe. Spółka wyjaśniła, że średnia powierzchnia mieszkań wyniesie 51 mkw; na osiedlu przewidziano także 201 miejsc postojowych. Za projekt inwestycji odpowiada warszawska pracownia EMA Studio. Architekci zaproponowali kwartałową zabudowę osiedla tak, by w jego wnętrzu stworzyć atrakcyjną przestrzeń sąsiedzką z bezpieczną strefą dla rodzin z dziećmi.

Trzeci nabór, który ruszył 12 maja dotyczy powstających mieszkań w Radomiu przy ul. Tytoniowej. Inwestycja to dwa siedmiokondygnacyjne budynki, w których będzie 124 lokali. Zdecydowana większość z nich, bo 60 proc. stanowią te 3-pokojowe o średniej powierzchni blisko 60 mkw. PFR Nieruchomości wskazały, że architekci - czyli warszawska pracownia EMA Studio - starali się wpisać budynki w kontekst architektoniczny, gdyż po drugiej stronie ulicy Tytoniowej znajduje się przedwojenna fabryka Polskiego Monopolu Tytoniowego. Elewacja jest utrzymana w jasnej, biało-szarej kolorystyce. Fragment jej finalnego kształtu widać już na jednym z bloków. Generalnym wykonawcą inwestycji jest firma Arbud.

We wszystkich trzech lokalizacjach nabór najemców potrwa do 31 maja.

PFR Nieruchomości przypomina, że nabór najemców przebiega dwuetapowo. Pierwszy to zebranie wniosków, które można wypełniać na dedykowanych inwestycjom stronach internetowych: www.minskmazowiecki.mdr.pl, www.debica.mdr.pl oraz www.radom.mdr.pl.

Wyjaśniono, że po zebraniu wniosków samorządy przygotują listę aplikujących uszeregowanych w kolejności od największej do najmniejszej liczby uzyskanych punktów. Zostaną one nadane zgodnie z uchwałami przyjętymi przez samorządy, gdzie zostały określone kryteria pierwszeństwa.

Dodano, że we wszystkich trzech lokalizacjach - gdzie powstają mieszkania - radni zdecydowali o dodatkowych punktach m.in. dla posiadaczy książeczek mieszkaniowych, rodzin z dziećmi czy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto każdy samorząd wybrał kryteria zgodne z potrzebami swoich mieszkańców.

Spółka dodała, że w ramach drugiej części naboru - za którą odpowiada spółka PFR Nieruchomości - najemcy zostaną zweryfikowani pod kątem zdolności czynszowej.

"Spółka sprawdzi, czy kandydaci na najemców są w stanie opłacać comiesięczny czynsz. Oprócz dochodów do zdolności czynszowej wliczane są również świadczenia dodatkowe np. Rodzina 500+, a najemcy są dodatkowo sprawdzani w BIG Infomonitor oraz w Krajowym Rejestrze Długów" - dodano.

Do końca czerwca 2021 r. PFR Nieruchomości planuje mieć w trakcie komercjalizacji ok. 1,6 tys. mieszkań, Do tej pory uruchomiono rekrutacje dla osiedli w Katowicach, Świdniku, Mińsku Mazowieckim oraz w Dębicy. Niebawem ruszą nabory w Krakowie oraz w Łowiczu.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl