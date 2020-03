PFR Nieruchomości: budowa katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec na ostatniej prostej

Rozpoczęta 2 lata temu budowa katowickiego osiedla Nowy Nikiszowiec jest na ostatniej prostej; składające się na osiedle trzy kwartały domów są na różnych etapach zaawansowania - podała w piątek spółka PFR Nieruchomości. Osiedle powstaje w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego.

Inwestycja, dzięki której powstanie 513 mieszkań, budowana jest w pobliżu jednego z najbardziej rozpoznawalnych zabytkowych osiedli robotniczych w kraju - ponad 100-letniego Nikiszowca, na blisko 5,5-hektarowej działce przy ul. Górniczego Dorobku. To jedna największych będących w trakcie budowy inwestycji w ramach rządowego programu.

"Trzy kwartały składające się na katowickie osiedle są na różnych etapach zaawansowania. Na pierwszym z nich trwają prace elewacyjne oraz wykończeniowe we wnętrzach mieszkań. W drugim wykonywane są tynki i podłoża, montowane są instalacje sanitarne i elektryczne, a także rozpoczęto prace elewacyjne. Na trzecim kwartale montowane są okna, prowadzone są prace dekarskie oraz rozpoczęto montaż instalacji" - poinformowała w piątek realizująca inwestycję spółka PFR Nieruchomości.

Według wcześniejszych informacji planowany termin oddania mieszkań najemcom to trzeci kwartał tego roku.

Nowy Nikiszowiec to pierwsza inwestycja w ramach rządowego programu mieszkaniowego o tak dużej skali - w stolicy Górnego Śląska powstaje osiedle, które pomieści ponad pół tysiąca mieszkań wraz z zielonymi terenami wewnątrz kwartałów i wspólnymi przestrzeniami sąsiedzkimi.

Inwestycja powstaje w pobliżu Mrówczej Górki i Nikiszowca, którego zabytkowa architektura zainspirowała projektantów osiedla z warszawskiej pracowni 22Architekci.

Układem urbanistycznym i wyglądem nowe osiedle nawiązuje do zabytkowego pierwowzoru. Architekci zaproponowali charakterystyczny ceglasty kolor elewacji i rozrysowali niskie, czterokondygnacyjne budynki tak, by tworzyły kwartały z wewnętrznymi zielonymi dziedzińcami.

Kolorystyka elewacji odnosi się bezpośrednio do nikiszowskich tradycji. Fasada będzie w kilku ceglanych odcieniach, które układają się w charakterystyczny wzór. Taki efekt uzyskano dzięki zastosowaniu tynku z cząstkami kwarcu i miki. Widać również nawiązanie do charakterystycznych dla śląskich familoków czerwonych glifów okiennych - są to nadproża okien w tym samym kolorze.

Czerwień widoczna będzie także we wnętrzach klatek schodowych, jako akcent przy drzwiach wejściowych do mieszkań. Natomiast obecne na zabytkowym osiedlu ceglane detale stały się inspiracją dla wykończenia portali wejściowych do budynków. Każde z wejść będzie ozdobione indywidualnym wzorem mozaiki, zaczerpniętym z zabytkowego Nikiszowca.

W przyszłości w ramach programu mieszkaniowego w Katowicach ma powstać - po osiedlu Nowy Nikiszowiec - także ok. 500 kolejnych mieszkań modelowych, zbudowanych na 6-hektarowym terenie w dzielnicy Szopienice.

Program Mieszkanie Plus został oficjalnie zainaugurowany 12 października 2016 r. w Katowicach, jako jeden z filarów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Katowice są również pierwszym polskim miastem, w którym mają powstać osiedla mieszkaniowe w oparciu o projekty nagrodzone w ogólnopolskim konkursie na dom modelowy.