PFR Nieruchomości: Mieszkanie Plus w Mińsku Mazowieckim - stan surowy

Osiedle w Mińsku Mazowieckim budowane w programie Mieszkanie Plus osiągnęło stan surowy otwarty - poinformował we wtorek PFR Nieruchomości. Zakończenie planowane jest w IV kw. 2021 roku.

Jak czytamy w komunikacie, inwestycja w Mińsku Mazowieckim ruszyła 10 miesięcy temu, a obecnie generalny wykonawca osiedla zakończył prace konstrukcyjne. W tej chwili prowadzone są roboty tynkarskie, murowanie ścianek działowych, prace instalacyjne oraz montaż stolarki okiennej.

Napisano, że inwestycja przy Klonowej to dwa budynki o niskiej, 4-piętrowej zabudowie, w których zaprojektowano 138 lokali. "Elewacja bloków będzie utrzymana w jasnej, szaro-białej kolorystyce, a przestronne loggie - w tonacji drewna. Lokale na najwyższej kondygnacji będą wyposażone w tarasy z widokiem na otaczającą zieleń. Dodano, że w przestrzeniach między budynkami zaplanowano strefy rekreacyjne z alejkami spacerowymi i starannie zaprojektowaną zielenią. Na osiedlu znajdzie się też duży, bezpieczny plac zabaw. Lokatorzy będą mieli do dyspozycji 110 miejsc parkingowych w garażu podziemnym i 36 miejsc naziemnych" - czytamy.

Jak informuje PFR Nieruchomości, ze 138 zaprojektowanych tu lokali, zdecydowaną większość stanowią 2 i 3-pokojowe; z odrębną kuchnią lub aneksem. Przewidziano także kilka kawalerek. Metraż lokali 2-pokojowych waha się od 35 do 55 mkw., a 3-pokojowych od 46 do 66 mkw.

Zaznaczono, że osiedle jest położone w bliskim sąsiedztwie licznych przedszkoli, żłobków, szkół, sklepów. W promieniu kilometra znajduje się poczta i przychodnie zdrowia.

"W ciągu 4 minut można dojechać z ul. Klonowej do drogi krajowej nr 92. To najszybsze połączenie z Warszawą dla zmotoryzowanych; dojazd do ul. Ostrobramskiej zajmuje 50 minut. Zwolennicy komunikacji miejskiej mają do dyspozycji przystanek autobusowy zaledwie 250 metrów od osiedla, a także stację kolejową (Mińsk Mazowiecki Anielina) w odległości 750 m., z której dojazd do centrum Warszawy zajmuje 45 minut" - napisano.

Osiedle w Mińsku Mazowieckim to nie jedyna inwestycja spółki PFR Nieruchomości realizowana na Mazowszu. W Radomiu przy ul. Tytoniowej trwa budowa 124 mieszkań, które również mają być gotowe do końca 2021 roku.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt.