PFR Nieruchomości: ponad 2 tys. mieszkań w budowie z programu mieszkaniowego

W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego trwa budowa ponad 2 tys. mieszkań - poinformowała w poniedziałek spółka PFR Nieruchomości. Największą realizowaną inwestycją jest osiedle w Katowicach.

Chodzi zarówno o inwestycje, których realizacja dopiero się rozpoczęła, jak i budowy osiągające blisko 90 proc. zaawansowania - wyjaśniono w komunikacie. "W ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego trwa budowa blisko 109 tys. mkw. PUM, które przekładają się na przeszło 2 tys. mieszkań" - zaznaczyła PFR Nieruchomości.

Największą inwestycją spółki PFR Nieruchomości w budowie jest osiedle na 513 mieszkań przy ul. Górniczego Dorobku w Katowicach. Roboty "przekraczają 80 proc. wykonania". "Najbardziej zaawansowanym jest kwartał A, w którym finalizowane są prace wykończeniowe, a także zakończono prace na jego dziedzińcu" - wskazano.

Inne przedsięwzięcie, obejmujące 138 mieszkań, powstaje w Mińsku Mazowieckim na ul. Klonowej. "To zlokalizowana najbliżej Warszawy inwestycja spółki PFR Nieruchomości. Dojazd do prawobrzeżnej części stolicy zajmuje 50 minut. Podróż koleją do centrum Warszawy to około 45 minut" - podkreśliła spółka. Chodzi o dwa budynki o 4-piętrowej zabudowie. Zakończenie prac przewidziano wczesną jesienią 2021 r.

PFR Nieruchomości zapowiedziała też, że w przyszłym roku ponad 200 rodzin wprowadzi się do mieszkań, w ramach osiedla powstającego w Dębicy. "Trzypiętrowe budynki pomieszczą mieszkania od jedno- do czteropokojowych, których średni metraż wyniesie około 50 mkw" - wskazano. Lokale mają być wykończone "pod klucz".

Pierwszym osiedlem, które powstanie z gotowych elementów, jest natomiast toruńska inwestycja spółki PFR Nieruchomości. Na ul. Okólnej ma powstać 320 mieszkań z nowoczesnych prefabrykatów - budowę oficjalnie zainaugurowano na początku października. Pierwsze klucze do mieszkań mają trafić do najemców w czerwcu 2022 r.

Z kolei inwestycja w Radomiu (ul. Tytoniowa) to dwa siedmiokondygnacyjne budynki - w obu trwa montaż stolarki okiennej i prace tynkarskie. Zakończenie budowy jest planowane na IV kwartał 2021 r. "Blisko 60 proc. ze 124 zaprojektowanych mieszkań, stanowią te 3-pokojowe o średniej powierzchni 59 mkw. Jest też 35 mieszkań 2-pokojowych o przeciętnym metrażu 41 m kw. Powstaną także 2 kawalerki o powierzchni 27 mkw. i 12 mieszkań 4-pokojowych" - wyjaśniono.

W Krakowie przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej ma powstać 481 mieszkań dla młodych, seniorów, rodzin i absolwentów uczelni wyższych. Prace na osiedlu w południowej części miasta osiągnęły "60 proc. zaawansowania". Inwestycję zlokalizowano na 3,5-hektarowej działce; w budowie jest 8 trzypiętrowych budynków, które mają pomieścić blisko pół tysiąca mieszkań o średnim metrażu 46 mkw. Planowanym terminem zakończenia prac budowlanych to lato 2021 r.

Natomiast w Łowiczu w rejonie ulic Krudowskiego, Grunwaldzkiej i Grzmot-Skotnickiego powstają trzy 3-piętrowe budynki, które pomieszczą 96 mieszkań o średnim metrażu 52 mkw. "Uruchomiona w czerwcu tego roku budowa osiągnęła już niemal 20 procent zaawansowania. Planowanym terminem jej zakończenia jest IV kwartał 2021 r." - wskazano.

Spółka zwróciła uwagę, że w Zamościu (ul. Parkowa) trwa budowa 96 mieszkań we współpracy i w sąsiedztwie TBS Zamość. Planowanym terminem zakończenia budowy jest II kwartał 2022 r. Osiedle będzie składało się z sześciu czterokondygnacyjnych budynków o dwuspadowych dachach zaprojektowanych z uwzględnieniem lokalnych warunków krajobrazowych i charakteru otaczającej zabudowy. Średni metraż powstających mieszkań to 55 mkw.

Kolejna inwestycja, jak wskazała spóła, to 108 mieszkań w Świdniku, przy ul. Gen. Roweckiego "Grota". Jest realizowana na nieco ponad hektarowej działce wskazanej przez samorząd. Zakładanym terminem ukończenia robót budowlanych jest III kwartał 2021 roku.

Najbliższe plany inwestycyjne spółki PFR Nieruchomości to uruchomienie budów w Oławie, Sianowie, Nowym Targu i Zgorzelcu. Projekty są na etapie pozyskiwania generalnych wykonawców - wyjaśniono.

Spółka PFR Nieruchomości, realizując rynkową część rządowego programu mieszkaniowego, działa na zasadach komercyjnych. Współpracuje z samorządami, spółkami Skarbu Państwa i podmiotami prywatnymi. Inwestycje powstają na terenie całego kraju i stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt.