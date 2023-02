PFR Nieruchomości: w Elblągu przybędzie 150 mieszkań na wynajem

150 mieszkań na wynajem ma powstać w Elblągu - podała w poniedziałek spółka PFR Nieruchomości, która realizuje inwestycje mieszkaniowe z przeznaczeniem na długoterminowy najem instytucjonalny.

Obecnie jest to oferta głównie dla osób, które nie mogą pozwolić sobie na zakup mieszkania na kredyt. Pierwsze w Elblągu mieszkania w tej formule zaprojektuje elbląska pracownia architektoniczna Euro-Projekt.

Jak podał w poniedziałek w komunikacie Polski Fundusz Rozwoju Nieruchomości SA, działka, na której powstanie osiedle, została kupiona od Energa-Operator SA. Teren przyszłej inwestycji jest położony w północnej części miasta, 3,5 kilometra od centrum Elbląga, do którego można dotrzeć w ciągu kilkunastu minut. Teren przy ulicy Legionów jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy umożliwiają realizację inwestycji mieszkaniowych.

Cytowany w komunikacie prezydent Elbląga Witold Wróblewski powiedział, że w ostatnich latach widać bardzo duże zainteresowanie inwestycjami w mieście wśród deweloperów.

"Budowanych jest wiele osiedli mieszkaniowych zarówno jedno, jak i wielorodzinnych. Co roku przybywa kilkaset nowych mieszkań. To potwierdza, że Elbląg jest doskonałym miejscem do życia. Miasto oprócz bardzo dobrej lokalizacji, ciągłego rozwoju gospodarczego posiada bardzo dobrze rozwinięte usługi komunalne czy społeczne" - podkreślił Wróblewski.

Wskazał, że tylko w 2022 roku wydano pozwolenia na budowę ponad 600 mieszkań o powierzchni użytkowej 35,5 tys. m kw. "Dodatkowo, jako samorząd w ramach Elbląskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego realizujemy aktualnie budowę dwóch budynków, w których łącznie powstanie 120 mieszkań. Inwestycja spółki PFR Nieruchomości S.A. mieszkań na wynajem będzie uzupełnieniem tej oferty" - zaznaczył.

"Decyzja o inwestowaniu w Elblągu była poparta analizą potencjału rozwojowego tego miasta jako ważnego ośrodka gospodarczego, kulturalnego i turystycznego północnej Polski. W PFR Nieruchomości wiemy, że deficyt mieszkań dotyka nie tylko mieszkańców największych polskich miast, ale także tych średnich pełniących funkcję stolic regionów" - podkreślił cytowany w komunikacie prezes zarządu PFR Nieruchomości Wojciech Caruk.

Zgodnie z założeniami przy ulicy Legionów powstaną dwa budynki - ośmio- i siedmiokondygnacyjny o płaskim dachu, prostej bryle i elewacji w odcieniach bieli. Pełną dokumentację projektową opracuje pracownia Euro - Projekt z Elbląga.

Spółka PFR Nieruchomości jest odpowiedzialna za rozwój dwóch funduszy oferujących mieszkania w formule najmu instytucjonalnego - Funduszu Mieszkań na Wynajem i Funduszu Mieszkań dla Rozwoju i posiada około 7,5 tysiąca mieszkań wybudowanych i w budowie w ponad 40 lokalizacjach w całej Polsce. Są to zarówno inwestycje w największych metropoliach - Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Trójmieście czy Łodzi, a także miastach średnich, takich jak Toruń, Radom, Wałbrzych czy Świdnik. Spółka jest częścią Grupy Kapitałowej Polskiego Funduszu Rozwoju wspierającej zrównoważony rozwój kraju poprzez realizację projektów inwestycyjnych.

Czemu rząd nie chce u nas drugiego Berlina? Zobacz „Rządową ławę”

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl