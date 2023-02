PFR Nieruchomości: warunki najmu w krakowskiej inwestycji transparentne i konkurencyjne

Warunki najmu w krakowskiej inwestycji są transparentne i konkurencyjne - oświadczyła spółka PFR Nieruchomości, odnosząc się do rezolucji Rady Miasta Krakowa. Spółka zapewniła, że najemcy będą mogli zawrzeć umowę z dojściem do własności; konkrety będą znane po pełnym rozliczeniu kosztów inwestycji.

Rada Miasta Krakowa przyjęła w środę rezolucję, w której zwróciła się do władz państwa i spółki PFR Nieruchomości o podjęcie działań mających na celu poprawę sytuacji mieszkańców korzystających z rządowego programu Mieszkanie Plus. W przyjętym dokumencie radni przypomnieli, że na terenie Krakowa w ramach programu oddano do użytkowania 481 lokali przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej. Wskazali, że krakowianie korzystający z programu zwracają uwagę na wycofanie się z modelu najmu opartego na formule dojścia do własności.

Ponadto - według przyjętej przez krakowskich radnych rezolucji - pomimo zamrożenia do 2025 roku stawek czynszu wynikającego z umowy najmu instytucjonalnego, w sposób zawyżony naliczane są dodatkowe opłaty eksploatacyjne i administracyjne, co sprawia, że łączny koszt najmu zbliża się do stawek rynkowych. Kolejny problem - głosi rezolucja - stanowi opieszałość, z jaką usuwane są usterki w lokalach czy błędy konstrukcyjne budynków. Według radnych na osiedlu dochodzi do zalewania mieszkań i podtapiania budynków, w efekcie czego nie jest użytkowana hala garażowa.

Spółka PFR Nieruchomości podkreśliła, odnosząc się do rezolucji, że oferuje mieszkania na wynajem finansowane ze środków Funduszu Mieszkań dla Rozwoju, umowy najmu są korzystne w stosunku do lokalnego rynku nieruchomości, a warunki wynajmu mieszkań "transparentne i konkurencyjne w ramach obowiązujących przepisów i cen rynkowych".

Spółka przypomniała, że osiedle przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej w Krakowie zostało udostępnione do najmu w sierpniu 2022 roku. "Już na etapie naboru do mieszkań, czyli wiosną 2021 roku, wnioskujący byli informowani o wysokości czynszu najmu na wskazanym osiedlu. Do publicznej wiadomości - na stronie internetowej krakowskiej inwestycji oraz w materiałach prasowych - została podana średnia stawka wynosząca wówczas 28,85 zł/mkw. Była to stawka obowiązująca w momencie zawierania umowy najmu instytucjonalnego i przez cały 2022 rok" - podano w stanowisku PFR Nieruchomości.

Podkreślono, że wszystkie osoby, które zdecydowały się na zawarcie umów najmu, miały możliwość zapoznania się z ich treścią. Ponadto - wskazano - zawierane umowy informują o kwocie miesięcznego czynszu i o pozostałych należnościach - opłacie eksploatacyjnej czy zaliczkach związanych ze zużyciem mediów.

Zauważono, że w umowach najmu instytucjonalnego są też zapisy dotyczące waloryzacji stawki czynszu zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych w danym roku opublikowanym przez prezesa GUS. "Zgodnie z komunikatem prezesa GUS z 13 stycznia 2023 wskaźnik ten wyniósł 14,4 proc. W związku z tym średnia stawka czynszu najmu w Krakowie wynosi obecnie 33 zł/mkw. Oznacza to, że po waloryzacji czynsz najmu za 50 mkw. wynosi 1650 zł. Jest to różnica 207 złotych względem 2022 roku. Analiza ofert występujących na krakowskim rynku najmu pokazuje, że średni czynsz w tym rejonie wynosi około 46 zł/mkw. Oznacza to, że oferowana przez nas stawka jest około 30 proc. niższa" - zaznaczono.

Nadmieniono, że w lutym br. Polski Fundusz Rozwoju i PFR Nieruchomości ogłosili zasady wsparcia finansowego dla wszystkich mieszkańców osiedli wybudowanych w ramach rynkowej części rządowego programu mieszkaniowego. "Obecnie oferowana stawka czynszu oraz kaucja nie będą podlegać waloryzacji o wskaźnik inflacji do końca 2025 roku. Przeciętna kwota oszczędności dla budżetu domowego najemcy wyniesie w Krakowie w skali dwóch lat ponad 5,5 tysiąca złotych. Dodatkowym wsparciem będzie zwrot kaucji w wysokości jednomiesięcznego czynszu, który będzie dotyczył wszystkich najemców osiedli Funduszu Mieszkań dla Rozwoju. Szczegółowe informacje na temat procedury zwrotu będą przekazywane najemcom w marcu br." - zapowiedziano.

W oświadczeniu zapewniono też, że najemcy inwestycji przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej będą mogli zawrzeć umowę najmu instytucjonalnego z dojściem do własności. "Informacje dotyczące warunków, na których będą one oferowane, oraz terminu, w którym zostaną uruchomione, będą udostępnione po zakończeniu procesu inwestycyjnego, czyli po pełnym rozliczeniu kosztów poniesionych w związku z realizacją projektu oraz po wydzieleniu Ksiąg Wieczystych dla poszczególnych lokali" - poinformowano.

PFR Nieruchomości wskazało ponadto, że zalewanie niektórych terenów Krakowa jest problemem, który dotyczy całego obszaru os. Kliny. "Jednym z zaproponowanych rozwiązań było podjęcie przez Radę Miasta Krakowa Uchwały nr LXVIII/1958/21 z dnia 6 października 2021 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeanalizowania i ewentualnie wskazania obszaru, na którym będzie można zlokalizować suchy zbiornik retencyjny wraz z systemem odwodnienia dla os. Kliny. Nie posiadamy informacji dotyczących realizacji tego zadania" - stwierdziła spółka.

Dodała, że zleciła ekspertyzy, w wyniku których został wdrożony szereg działań naprawczych. Przekazała także, że zatrudniła firmę, która przygotowała opracowanie wskazujące na potrzebę wykonania zbiorników retencyjnych.

"Osiedle przy ul. Anny Szwed-Śniadowskiej jako inwestycja nowa jest objęte 5-letnią gwarancją i rękojmią generalnego wykonawcy. Podobnie jak w inwestycjach deweloperskich w początkowym okresie użytkowania pojawiają się usterki gwarancyjne, głównie w zakresie: spękania ścian, regulacji stolarki, jakości prac wykończeniowych i montażowych. Są to typowe usterki dla nowych budynków. W tym okresie usuwanie usterek spoczywa na firmie zewnętrznej, która wybudowała osiedle. Wszystkie zgłoszenia najemców są - za pośrednictwem zarządcy nieruchomości - niezwłocznie przekazywane do generalnego wykonawcy, z żądaniem usunięcia usterki. Generalny wykonawca usuwa usterki po dokonaniu wcześniejszej weryfikacji zasadności zgłoszenia. W dniach 8-9 lutego br. zespół techniczny złożony z pracowników PFR Nieruchomości dokonał przeglądu lokali, w których zgłoszono usterki. Wyjaśniamy już wszystkie indywidualne sprawy i problemy, które sygnalizują nam najemcy i jesteśmy pewni, że uda nam się je wspólnie rozwiązać w ciągu najbliższych tygodni" - podała spółka.

Podkreśliła, że do dyspozycji najemców jest administrator, który odpowiada m.in. za kwestie techniczne czy utrzymanie czystości na osiedlu. W pozostałych zakresach do dyspozycji najemców jest portal najemcy, infolinia dotycząca rozliczeń oraz infolinia MDR - dodano.

"Dzięki Funduszowi Mieszkań dla Rozwoju dziesiątki tysięcy Polaków zyskało dostęp do stabilnej i bezpiecznej możliwości najmu nowych mieszkań o wysokim standardzie. Program poszerzył polski rynek o mieszkania na wynajem, które stanowią alternatywę dla zakupu mieszkania na kredyt" - zaznaczyła spółka.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl