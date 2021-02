PFR: ok. 5,4 mld zł subwencji wypłacono przedsiębiorcom z Tarczy PFR 2.0

Ok. 5,4 mld zł subwencji wypłacono przedsiębiorcom z Tarczy PFR 2.0 - poinformował w środę Polski Fundusz Rozwoju.

kJak wynika z opublikowanych w środę statystyk, PFR wypłacił do tej pory ok. 5,4 mld zł subwencji dla 34,7 tys. firm poszkodowanych w II fali pandemii koronawirusa. Przedsiębiorstwa te zatrudniają 231 tys. osób

"Wsparcie z Tarczy Finansowej PFR 2.0 trafia nie tylko do hoteli i branży gastronomicznej. Do tej pory subwencje otrzymało także 3 777 firm związanych ze sprzedażą detaliczną odzieży, 1954 z branży transportowej oraz 1439 firm zajmujących się edukacją pozaszkolną" - czytamy na Twitterze.

Realizowana obecnie Tarcza PFR 2.0 ma umożliwić mikro, małym i średnim firmom uzyskanie subwencji, które będą mogły być w 100-proc. umarzane. Wartość pomocy to 13 mld zł: 6,5 mld zł dla mikrofirm i kolejne 6,5 mld zł dla spółek zatrudniających od 10 do 249 pracowników.

Subwencja finansowa PFR będzie miała charakter bezzwrotny po spełnieniu przez przedsiębiorcę określonych warunków. W przypadku mikrofirm spadek obrotów to minimum 30 proc. w okresie kwiecień-grudzień lub w IV kwartale 2020 r. w porównaniu do analogicznego okresu w 2019 r. Kwota subwencji będzie zależeć od wielkości spadku przychodów: 18 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów o 30-60 proc., 36 tys. zł na zatrudnionego przy spadku przychodów powyżej 60 proc. Maksymalna kwota finansowania dla mikrofirm to 324 tys. zł. Będzie możliwość umorzenia do 100 proc. w zależności od utrzymania zatrudnienia w 2021 r.

Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane do 28 lutego 2021 r. Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r.