PFR: ponad 11 tys. firm przeszkolonych w programie Firmy Jutra

Ponad 11 tys. firm zostało przeszkolonych w programie Firmy Jutra, prowadzonego przez Google we współpracy z Polskim Funduszem Rozwoju oraz Operatorem Chmury Krajowej - podał PFR. Jak podkreślono, ponad 3 tys. z tych firm zaczęło rozwijać działalność w sieci.

Dodatkowo, jak zaznaczył PFR w komunikacie, 8 tys. uczestników programu zadeklarowało pozytywną zmianę pod wpływem programu w zakresie rozwoju biznesu lub własnej kariery i kompetencji.

"Nasz program kierujemy do wszystkich firm, które potrzebują efektywnego wsparcia w szybkim zaadaptowaniu się do nowej rzeczywistości i odrobieniu strat związanych z pandemią" - wyjaśnił prezes PFR Paweł Borys. Jak dodał, "dzięki ofercie trzech partnerów pomagamy zarówno firmom, które potrzebują szybko rozwinąć swoją działalność w internecie, jak i tym, które muszą na nowo przemyśleć cały swój model biznesowy czy powalczyć o wzrost efektywności dzięki rozwiązaniom chmurowym".

Bezpłatne warsztaty Firmy Jutra ruszyły w listopadzie 2020 r. Wśród zgłoszonych 31 proc. stanowiły firmy zatrudniające od 2 do 9 pracowników, 26 proc. było firmami jednoosobowymi, a 7 proc. stanowiły przedsiębiorstwa zatrudniające od 10 do 49 osób.

Według PFR, w najbliższym czasie aż 51 proc. małych i średnich przedsiębiorstw planuje aktywniej działać online, ale tylko 5 proc. ocenia, że są na to w pełni gotowe. Barierą dla firm, które już zaczęły działalność w internecie bądź dopiero ją planują, jest brak wiedzy, umiejętności i narzędzi, a program Firmy Jutra pomaga te bariery przełamać.

Jak poinformował Fundusz, do końca tego roku program ma objąć 15 tys. firm. Dedykowani doradcy działający w ramach programu pomagają przedsiębiorcom zacząć zarabiać w internecie, dotrzeć do klientów, którzy przenieśli się do świata cyfrowego i zwiększyć innowacyjność, dzięki adaptacji nowych modeli biznesowych i wykorzystaniu rozwiązań chmurowych - zaznaczył PFR.

Jak wskazał prezes Chmury Krajowej Michał Potoczek, "uczymy korzystania z narzędzi, które pomagają tworzyć innowacyjne produkty i dostosowywać je do szybko zmieniających się potrzeb klientów, podejmować lepsze decyzje biznesowe na podstawie gromadzonych danych oraz lepiej wykorzystywać potencjał kapitału ludzkiego". "Zapewniając uczestnikom programu Firmy Jutra ścieżki edukacyjne chcemy, aby w technologii chmurowej potrafili znaleźć wartość dla swojego biznesu i skutecznie wdrażać ją w swoich organizacjach" - dodał.

Ponad 50 proc. polskiego PKB stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 6,7 mln osób, to właśnie te firmy są motorem zmiany - podkreśla z kolei manager programu Firmy Jutra z Google Polska Sławek Pańszczyk.

"Od ponad 10 miesięcy pomagamy im dostosować się do nowej biznesowej rzeczywistości i rozwijać biznes w internecie. (...) Najważniejsze jest to, że ten program działa - ponad 8 tys. przedsiębiorców deklaruje, że zauważyło pozytywną zmianę w zakresie: wzrostu biznesu, zatrudnienia, rozwoju kariery zawodowej lub wzmocnienia kompetencji cyfrowych" - zaznaczył Pańszczyk.

Program szkoleniowy Firmy Jutra jest adresowany do wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać biznes w internecie. Wsparcie składa się z indywidualnej pomocy konsultanta w opracowaniu planu rozwoju w internecie, szkoleń, pakietu bezpłatnych narzędzi oraz wsparcia doradcy we wdrożeniu zmian.

"Każda firma otrzymuje indywidualne wsparcie doradcy, dlatego jesteśmy w stanie dla każdego przedsiębiorstwa przygotować dopasowany plan rozwoju i działania oraz pomóc w jego wprowadzeniu" - dodał Pańszczyk.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl