PFR przedłużył terminy rozliczenia subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0

Polski Fundusz Rozwoju przedłużył terminy rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0. Dotyczy to firm działających w wybranych branżach, najbardziej dotkniętych pandemią, których sytuacja wciąż jest niestabilna - poinformował w środę Fundusz.

Jak przekazał w środowej informacji PFR, małe i średnie firmy będą musiały zwrócić nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej do 30 czerwca 2022 r., a nie do 15 marca 2022 r., jak wynikało z poprzednich decyzji.

"Przesunięcie tego terminu oznacza, że ponad 3,7 tys. firm MSP zwróci ok. 750 mln zł należne PFR z otrzymanej pomocy w późniejszym terminie, co zapewni im większą płynność w pierwszej połowie tego roku" - wskazano.

Z kolei mikrofirmy będą musiały zwrócić nieumorzoną część subwencji finansowej do 15 września 2022 r. (obecnie do 31 maja 2022 r.). Dodano, że w związku ze zmianą, decyzje PFR dot. rozliczenia subwencji mikrofirm będą wydane do 30 lipca 2022 r., a nie do 30 kwietnia br., jak wcześniej ustalono.

Wyjaśniono, że wprowadzenie tych zmian wymaga uchwały Rady Ministrów oraz zmiany Regulaminu Programu 2.0, "co spodziewane jest w najbliższych daniach".

PFR przypomniał, że trwa proces rozliczenia subwencji dla mikrofirm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0, który zakończy się 28 lutego 2022 r. Fundusz przygotował dla przedstawicieli mikrofirm, które otrzymały subwencję, bezpłatne szkolenia online dotyczące zasad ich rozliczania.

Jak stwierdzono, PFR zdecydował o przedłużeniu terminów rozliczenia subwencji finansowych dla beneficjentów Tarczy Finansowej PFR 2.0. "w odpowiedzi na potrzeby i postulaty zgłaszane przez organizacje przedsiębiorców oraz indywidualnych beneficjentów". "Dotyczy to firm działających w wybranych branżach, najbardziej dotkniętych pandemią, których sytuacja wciąż jest niestabilna" - zaznaczono.

Według resortu rozwoju i technologii od 15 stycznia do 28 lutego 2021 r. w sumie 47,7 tys. firm, w tym 7 tys. z sektora MSP, skorzystało ze wsparcia z Tarczy Finansowej PFR 2.0. Na konta przedsiębiorców trafiło łącznie 7,1 mld zł, w tym 3,8 mld zł do mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Średnie kwota pomocy wyniosła 539 tys. zł.

Pomoc otrzymały firmy objęte 54 kodami PKD. Lista obejmuje branże, które najbardziej doświadczyły negatywnych skutków pandemii Covid-19, w tym przede wszystkim hotelarska, targów i wydarzeń, turystyczna i fitness.

