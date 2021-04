PFR Ventures inwestuje w dwa nowe fundusze venture capital; Freya Capital i Tangent Line

Spółka zarządzająca funduszami PFR Ventures zainwestowała w dwa nowe fundusze typu venture capital; Freya Capital i Tangent Line. Razem otrzymały one od publicznego inwestora 110 mln zł. Ich kapitalizacja to ponad 145 mln zł - poinformowano we wtorkowym komunikacie.

Umowy dwoma nowymi funduszami - Freya Capital i Tangent Line zostały podpisane jeszcze w 2020 r. - poinformowała spółka PFR Ventures w swoim komunikacie. Jak dodano, proces odbywający się zdalnie ze względu na ograniczenia i reżim sanitarny trwał krócej, niż średni czas od złożenia oferty do podpisania dokumentów.

Oba zespoły, w które zainwestowało PFR Ventures, jak czytamy, posiadają doświadczenie inwestycyjne w sektorze innowacyjnych przedsiębiorstw. Różni je model oraz strategia inwestycyjna.

PFR Ventures zainwestowało kolejno 50 mln zł we Freya Capital i blisko 60 mln zł w Tangent Line. Sumarycznie otrzymały one od publicznego inwestora 110 mln zł. Ich łączna kapitalizacja to ponad 145 mln zł. Dodatkowe 37 mln zł dołożą inwestorzy prywatni - czytamy w komunikacie spółki PFR.

Obie inwestycje zostały zrealizowane z nakładów w ramach Programu Inteligentny Rozwój, które stanowią część z środków zarządzanych przez PFR Ventures - poinformowano.

Freya Capital jest funduszem stworzonym przez Huberta Anyżewskiego, Zbigniewa Barwicza, Jana Grochowicza i Michała Lewandowskiego. Zespół ten planuje inwestować w projekty z różnych branż i sektorów, m.in. z obszarów MedTech, CleanTech, InsurTech & FinTech, Gamingu oraz ICT. Zespół planuje inwestować na etapach tzw. pre-seed i seed, a pojedyncza inwestycja może osiągnąć wysokość nawet 4 mln zł. Kapitalizacja tego funduszu wynosi natomiast 63 mln zł.

Tangent Line będzie inwestować w spółki z obszaru przemysłu 4.0, biotechnologii, technologii żywności i rolnictwa, oraz ochrony środowiska. Fundusz działa w modelu koinwestycyjnym, czyli takim, w ramach którego do każdej inwestycji poszukiwani są inwestorzy prywatni (przedsiębiorcy lub tzw. anioły biznesu). Łączna kapitalizacja z udziałem wkładu koinwestorów Tangent Line wynosi 82 mln zł. Fundusz ten planuje inwestować w spółki w rundach seed oraz fazie wzrostu, a jego strategia zakłada wejścia kapitałowe powyżej 5 mln zł.

PFR Ventures od 2018 r. zainwestowało łącznie w 34 fundusze - poinformowano w komunikacie. Posiadają one na inwestycje łącznie ponad 2 mld zł.

PFR Ventures to spółka zarządzająca funduszami funduszy, które wspólnie z inwestorami prywatnymi, aniołami biznesu i korporacjami inwestują w fundusze Venture Capital i Private Equity. Jej celem jest zasilenie tym kapitałem polskich, innowacyjnych przedsiębiorstw na różnych etapach rozwoju. Obecnie PFR Ventures posiada w swoim portfelu ponad 50 funduszy, które dokonały ponad 250 inwestycji.

