PFR: w ciągu kilku dni banki zaczną przyjmować wnioski od MŚP o wsparcie z Tarczy Finansowej (aktualizacja)

W ciągu kilku dni 17 banków komercyjnych i większość banków spółdzielczych, zacznie przyjmować wnioski od MŚP o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR - poinformował we wtorek Polski Fundusz Rozwoju. Program o wartości 100 mld zł skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw.

PFR przypomniał, że w poniedziałek program pomocowy uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej, co było ostatnim wymaganym krokiem do jego uruchomienia. "Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń Komisji Europejskiej przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kolejnych kilku dni" - dodano.

Jak poinformowano, do mikro, małych i średnich podmiotów trafi 75 mld zł. Dodano, że dzięki współpracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i instytucji finansowych w krótkim czasie powstał system, "który pozwoli uzyskać firmom konkretną pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną".

"17 banków komercyjnych oraz większość banków spółdzielczych wdrożyło system, który pozwoli na przyjmowanie wniosków od mikro, małych i średnich firm zatrudniających od 1 do 249 pracowników o udzielenie subwencji w ramach Tarczy Finansowej PFR. Nowy program pomocowy o łącznej wartości 100 mld zł, finansowany przez Polski Fundusz Rozwoju, skierowany jest do ok. 670 tys. polskich przedsiębiorstw, które ucierpiały w wyniku pandemii koronawirusa" - podał PFR.

W poniedziałek PFR wyemitował 4-letnie obligacje o wartości nominalnej 16,3 mld zł. To pierwsza z kilku emisji, których celem jest pozyskanie środków na realizację rządowego programu Tarcza Finansowa" PFR. W sumie PFR zamierza pozyskać ze sprzedaży obligacji 100 mld zł.

"W obecnej sytuacji gospodarczej kluczowe dla wielu firm jest szybkie pozyskanie kapitału, który pozwoli na utrzymanie płynności, regulowanie zobowiązań, w tym wynagrodzeń pracowników " - powiedział, cytowany w informacji, prezes PFR Paweł Borys. Jego zdaniem Tarcza Finansowa PFR razem z innymi rozwiązaniami rządowej Tarczy Antykryzysowej przyczyni się do powrotu polskich firm na ścieżkę rozwoju i ochrony nawet kilku milionów miejsc pracy.

PFR podał, program wdrożyły banki: Alior Bank, Bank BPS oraz zrzeszone i współpracujące Banki Spółdzielcze, Bank Millennium, Pekao SA, Bank Pocztowy, BNP Paribas Bank Polska, BOŚ Bank, Citi Handlowy, Credit Agricole, Getin Noble Bank, Idea Bank, ING Bank Śląski, mBank, Nest Bank, PKO Bank Polski, Santander Bank Polska, SGB-Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB i współpracujące Banki Spółdzielcze.

Zaznaczono, że wniosek o dofinansowanie w postaci częściowo bezzwrotnych subwencji będą mogli złożyć przedstawiciele firm, które są klientami danego banku. Wniosek oparty będzie na oświadczeniach przedsiębiorcy, a jego weryfikację przeprowadzi automatycznie PFR na podstawie danych z banków (identyfikacja, w tym numer NIP), ZUS (zatrudnienie) i Ministerstwa Finansów (m.in. przychód ze sprzedaży za poprzedni rok obrotowy dla MŚP). Po potwierdzeniu tych informacji obliczona będzie wysokość subwencji.

PFR wskazał, że jeśli na podstawie dostępnych danych dotacja zostanie przyznana w niższej wysokości niż wnioskował przedsiębiorca, otrzyma on od Funduszu za pośrednictwem banku informację o przyczynach podjęcia takiej decyzji. "Subwencja zostanie wypłacona w niższej wysokości, a przedsiębiorca będzie mógł złożyć odwołanie od decyzji" - czytamy. Zaznaczono, że możliwość odwołania zostanie uruchomiona w systemach bankowych od 11 maja.

Podkreślono, że cały proces, w tym otrzymanie decyzji i podpisanie umowy z PFR oraz złożenie odwołania od decyzji Funduszu odbędzie się on-line w systemie transakcyjnym banku. Zaznaczono też, że firmy, które złożą wniosek lub otrzymają subwencję w ramach Tarczy Finansowej PFR, nie ponoszą żadnych kosztów np. z tytułu prowizji bankowej czy za rozpatrzenie wniosku.

Aby sprawnie wypełnić wniosek, PFR radzi, by przedstawiciele firmy wcześniej przygotowali dane, takie jak liczba zatrudnionych (w tym na umowy cywilnoprawne) w przeliczeniu na pełen etat oraz wysokość przychodów w danych miesiącach, które pozwolą zakwalifikować przedsiębiorstwo do grupy mikro lub małych i średnich firm, a także wyliczyć należną kwotę subwencji.

Ponieważ podstawą weryfikacji wniosków i oświadczeń, które wpływają na przyznanie subwencji i jej wysokość, będą rejestry publiczne, ważne jest, aby przedsiębiorca, który będzie się ubiegać o jej przyznanie złożył deklarację VAT w czasie, który pozwoli na jej przetworzenie i zatwierdzenie przez Ministerstwo Finansów.

Podkreślono, że szybkie i bezpieczne wnioskowanie oraz dystrybucja środków możliwa będzie dzięki uczestnictwu w projekcie Krajowej Izby Rozliczeniowej, która stworzyła nowoczesny system automatycznego przekazywania informacji między bankami a PFR.

Jak czytamy, wsparcie przeznaczone jest dla mikrofirm, zatrudniających na dzień 31 grudnia 2019 r. od 1 do 9 pracowników (bez właściciela), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro, a także małych i średnich firm, zatrudniających do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Maksymalna kwota subwencji dla mikrofirm zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł (średnio 70-90 tys. zł), a 75 proc. jej wartości może być bezzwrotne. Zaznaczono, że 25 proc. wartości jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. Dodatkowe 50 proc. subwencji jest bezzwrotne w zależności od poziomu utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy

W przypadku zmniejszenia zatrudnienia procent zwrotu subwencji przez przedsiębiorcę jest odpowiednio wyższy, co stanowi silny bodziec dla beneficjentów do utrzymywania miejsc pracy. Po 12 miesiącach zaczyna się spłata ratalna reszty subwencji rozłożona na 24 miesiące.

Dla firm z sektora MŚP kwota subwencji, która stanowi 4 proc., 6 proc., lub 8 proc. sprzedaży rocznej w zależności od skali spadku sprzedaży, może wynieść maksymalnie 3,5 mln zł (średnio 1,9 mln zł). Zaznaczono, że 75 subwencji finansowej może być bezzwrotne, w tym 25 proc. pod warunkiem kontynuacji działalności, 25 proc. w zależności od poniesionej przez przedsiębiorstwo straty na sprzedaży, a dodatkowo 25 proc. w zależności od utrzymania średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy. Wskazano, że zwrot subwencji przez przedsiębiorcę będzie proporcjonalnie wyższy w przypadku spadku zatrudnienia.

Całkowita wielkość wsparcia dla mikrofirm to 25 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych wyniesie ok 16 mld zł. Maksymalna wartość programu dla MŚP to 50 mld zł, z czego zakładana kwota środków bezzwrotnych może wynieść 32 mld zł.

Dla dużych firm, których zatrudnienie wynosi co najmniej 250 pracowników (całkowite zatrudnienie w grupie kapitałowej), a obrót przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa przekracza 43 mln euro w ujęciu skonsolidowanym, w ramach Tarczy Finansowej PFR przewidziane jest finansowanie płynnościowe, pożyczki preferencyjne lub instrumenty kapitałowe na indywidualnie ustalanych z PFR warunkach. W komunikacie wskazano, że wnioski o finansowanie dla dużych firm można będzie złożyć bezpośrednio w PFR na stronie www.pfr.pl/tarcza. Z tej drogi finansowania mogą mogły również skorzystać mniejsze firmy. Warunkiem jest zatrudnianie powyżej 150 pracowników oraz obrót przekraczający 100 mln zł, w sytuacji kiedy ich luka finansowania zgodnie z projekcjami finansowymi przekracza 3,5 mln zł lub finansowanie dotyczy Programu Sektorowego w związku z COVID-19.

Zaznaczono, że warunkiem uzyskania wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR jest prowadzenie działalności na dzień 31 grudnia 2019 r., a także niezaleganie z płatnościami podatków i składek na ubezpieczenia społeczne.